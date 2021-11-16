«توازن» و«الياه سات» يطلقان «ستار تكنولوجيز» لتطوير وتصنيع تقنيات الاتصالات الفضائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مجلس التوازن الاقتصادي والياه للاتصالات الفضائية، الشركة الوطنية الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، الاتفاق لتأسيس مشروعهما المشترك المتمثل في شركة «ستار تكنولوجيز».

ووقع الاتفاقية في جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض دبي للطيران كل من مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي وعيسى الشامسي المدير العام لشركة الياه سات للخدمات الحكومية بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وستقوم «ستار تكنولوجيز» بتطوير أحدث تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مستندة في ذلك على القيمة العالية التي توفرها «الياه سات للخدمات الحكومية»، ذراع شركة الياه سات المتخصصة في الحلول الحكومية مما يوفر الفرصة لمزيد من التميز من حيث العملاء والأسواق.

وتتلخص مهمة «ستار تكنولوجيز» على المدى الطويل في تحقيق قيمة للمستخدمين عبر الجمع بين جوانب البحث والتطوير والاستحواذ والحصول على براءات وحقوق ملكية فكرية لابتكاراتها، مما يمهد الطريق لقيام قطاع مكتفٍ ذاتياً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وسوف تتخصص «ستار تكنولوجيز» في هندسة وتصميم وتصنيع المكونات والبرامج داخل الدولة وحسب متطلبات العملاء، بما في ذلك أجهزة المودم المتطورة للأقمار الصناعية والهوائيات المصغرة، إضافة لتوفير حلول للتتبع.

وتأتي مهام «ستار تكنولوجيز» متماشية بالكامل مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي، والهادفة لترسيخ حقوق الملكية الفكرية للدولة من خلال علامة «صنع في الإمارات» وتحفيز أجيال المستقبل لارتياد قطاعات تكنولوجيا الفضاء.

وتتمثل باكورة إنتاج «ستار تكنولوجيز» في نظام مودم للأقمار الصناعية من ابتكارها الخالص. ويأتي هذا المنتج كإضافة مميزة للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها شركة الياه سات في مجال الاتصالات الفضائية ولمنتجاتها المبتكرة والفائقة الأداء، كما يوفر حلول شاملة ومتكاملة لمختلف شرائح المستخدمين.

ويرأس الشركة مديرها العام خالد العوضي، والذي يتمتع بخبرة طويلة ومسيرة حافلة في قطاع الفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقلد عدة مناصب رفيعة في هذا القطاع.

وتولى العوضي في السابق منصب نائب الرئيس للمشاريع الخاصة في شركة «الياه سات للخدمات الحكومية»، وعمل قبل ذلك كمدير تنفيذي لمهام الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، حيث أشرف على مهام علمية واستكشافية معقدة أسهمت بشكل ملموس في تطور برنامج الفضاء الإماراتي.

ورحب طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لتوازن بهذه الشراكة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين توازن والياه سات، أهمها روح الابتكار والإبداع، وهو ما يؤكد على أن هذا المشروع المشترك يأتي كنتاج للدور الذي يلعبه مجلس التوازن الاقتصادي في إقامة مشاريع وشراكات استراتيجية راسخة ومستدامة تدعم توجهات الدولة نحو تبني أدوات وحلول وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الاتصالات.

وأضاف قائلاً: «نرحب بشدة بهذا المشروع وبالفرص التي سيوفرها للقطاعات الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة والدور الذي سيلعبه في تعزيز ريادة الدولة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وفي دعم قطاع الصناعات التحويلية».

وفي أعقاب الإطلاق الرسمي لشركة «ستار تكنولوجيز»، عبر علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الياه سات، عن اعتزازه بإطلاق الشركة خلال معرض دبي للطيران.

وقال في هذا الصدد: «تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود كبيرة من الجانبين، كما تمثل دفعة قوية للإمكانيات التصنيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاتصالات الفضائية. ويأتي هذا الإنجاز الذي حققناه اليوم مع شركائنا في مجلس التوازن الاقتصادي مكملاً لالتزامنا بالمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وفي بناء الكفاءات الوطنية بقطاع الاتصالات الفضائية وتحفيز أجيال المستقبل لارتياد هذا القطاع الآخذ في النمو».

من جانبه، أعرب خالد العوضي عن تشرفه بتقلد منصب المدير العام لشركة «ستار تكنولوجيز»، مؤكداً على عزم الشركة على دعم جوانب الابتكار في الدولة وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية.

كما أبدى ثقته في أن شركة «ستار تكنولوجيز»، سوف تلعب دوراً محورياً في ترسيخ ريادة الدولة في مجال تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مستفيدة في ذلك من الانتشار الواسع الذي تحققه شركة الياه سات ومن علاقتها الوطيدة بمختلف الأجهزة الحكومية.

ويأتي الإعلان عن الشركة في أعقاب التوقيع على مذكرة للتفاهم بين الياه سات ومجلس التوازن الاقتصادي في شهر فبراير المنصرم. وينتظر الإعلان عن التأسيس الرسمي للشركة في الربع الأول من عام 2022 بعد استيفاء عدد من الشروط المعينة.

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