الفطيم إيس تحتفل باليوم الوطني الخمسين بعروض ذهبية

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل إيس باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة على طريقتها الخاصة، وذلك بتقديم مجموعة من الصفقات والعروض الذهبية.

يمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض لا تُفوَّت من 18 نوفمبر إلى 5 ديسمبر في جميع متاجر إيس في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال عرض مجموعة من أفضل الاختيارات من مختلف الفئات التي تشمل مستلزمات الحياة الخارجية والحدائق والأدوات المنزلية والديكور ومستلزمات الأشغال اليدوية.

يتوفر لدى متاجر إيس أكثر من 100 منتج بسعر 50 درهمًا لفترة محدودة، كباقة خاصة باليوم الوطني، أو بخصم مذهل بنسبة 50%.

كما تسلط إيس الضوء في هذا الموسم على علاماتها التجارية التي تتميز بمجموعة من المنتجات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط.

ومع اقتراب حلول الأجواء البارة، سيستمتع المتسوقون بتشكيلة إيس لحلول الإضاءة الخارجية ومستلزمات البستنة وزينة الجلسات الخارجية.

كما سيحظى عشاق الأشغال اليدوية وهواة الطهي في المنزل بأدوات ومستلزمات كهربائية وقدور وأجهزة طهي الأرز وأدوات تقديم الطعام وغيرها مقابل 50 درهمًا فقط.

وسواء كان زوار متاجر إيس بصدد الانتقال إلى منزل جديد أو يرغبون في تحسين منزلهم الحالي، تساعد الباقات التي صممت خصيصًا لليوم الوطني في تسهيل التحسينات المنزلية. مع 13 باقة عرض خاص بقيمة 50 درهمًا فقط، سيحصل المتسوقون على مجموعة من مستلزمات الأشغال اليدوية التي تشمل بخاخات الدهان والأدوات اليومية والمواد اللاصقة والأشرطة.

ويمكن للمتسوقين الذين يتطلعون إلى دعم العلامات التجارية التي تصنع منتجاتها محليًا القيام بذلك من خلال مجموعة «صنع في الإمارات العربية المتحدة» التي تتميز بأوان من ارك فيستون سودو (ابتداءً من 3 دراهم)، والأواني الزجاجية من لومينارك (ابتداءً من 4 دراهم)، وحلول تخزين الطعام والمواد الغذائية والأدوات المنزلية من كوزموبلاست (ابتداءً من 10 دراهم)، وأغطية الفراش من ليفينج سبيس (ابتداءً من 129 درهمًا) وغيرها. تشمل المجموعة أيضًا نباتات محلية من بينها نبات البوغانفيليا والزيتون والتين وغيرها (ابتداءً من 2 درهم).

كما تتوفر مجموعة معقمات اليدين والمناديل المعطرة برائحة العود من كول آند كول التي تستحق التجربة.

ويتمتع أعضاء برنامج مكافآت بلو في الفترة التي تسبق اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بميزة الاسترداد النقدي بقيمة 50 درهماً تضاف إلى محفظتهم الزرقاء عند إنفاقهم 500 درهم في المتجر. تمتد هذه الميزة الذهبية من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

وتنتشر فروع إيس في مختلف أنحاء إمارة دبي في فستيفال سيتي وشارع الشيخ زايد وفستيفال بلازا ونخيل مول وموتور سيتي وتاون سنتر جميرا وابن بطوطة مول، أما فروعها في أبوظبي فهي متواجدة في جزيرة ياس ومينا زايد، كما لديها فروع في رأس الخيمة والعين.

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