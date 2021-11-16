«الإمارات دبي الوطني» يدعم الكوادر النسائية عبر مضاعفة مدة إجازة الأمومة وتوسيع الإجازات العائلية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني طرح مجموعة جديدة من المبادرات وسياسات العمل المرنة، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الكوادر النسائية وخاصة النساء الإماراتيات على الانضمام إلى صفوف القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المجموعة المتواصل تجاه مبادرة «نافس» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة و«مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي». ومن المقرر الإعلان اليوم عن باكورة هذه السياسات المرنة، حيث ستقوم المجموعة بتوسيع نطاق خيارات الإجازات العائلية، بما في ذلك مضاعفة مدة إجازتي الأمومة والأبوة وإضافة خيارات جديدة مثل إجازتي الوالدين والتبني.

ومن خلال هذه السياسات الجديدة، يمكن للأمهات الآن الحصول على إجازة أمومة مدتها 4 أشهر، تتألف من 60 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل و30 يوماً بنصف الأجر و30 يوماً غير مدفوعة الأجر. وعلاوةً على ذلك، يمكن للأمهات والآباء الحصول على إجازة الوالدين مدفوعة الأجر لمدة أسبوع إضافي. وتماشياً مع التغييرات الجديدة في التشريعات، تم تمديد إجازة الأبوة لتصبح خمسة أيام بدلاً من يومين. و

بالإضافة إلى ذلك، تأتي سياسة إجازة التبني الجديدة لتوفر إجازة للوالدين بالتبني من موظفي المجموعة.

وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تقدم المجموعة الآن واحدة من سياسات الإجازات العائلية الأكثر سخاء بين الشركات الإماراتية الكبرى ضمن القطاع الخاص. وفي حين تعتبر هذه المزايا متاحة لجميع الموظفين، إلا أننا نهدف من خلالها لاستقطاب المزيد من الموظفات الإماراتيات في المقام الأول بناء على الآراء والمقترحات المقدمة من قبلهن بشأن رغبتهن بقضاء المزيد من الوقت في المنزل خلال أهم مراحل حياتهن.

وهذه الخطوة مجرد بداية لتركيزنا على منح الموظفين مستويات أعلى من المرونة والتوازن بين العمل والحياة. وسنقوم خلال وقت قريب بالإعلان عن مبادرة رئيسية ثانية مبنية على أساس ومقترحات المواطنين الإماراتيين من أبناء جيل الألفية بشأن أسلوب العمل المفضل لهم.

وقالت آمنة الشحي، مساعد مدير المخاطر المالية في بنك الإمارات دبي الوطني: إنني سعيدة بسياسات العمل الجديدة لإجازة الأمومة. هذا هو طفلي الأول، وكأي أم حامل، كنت قلقة بشأن العودة للعمل بعد إجازة الأمومة لكن بإمكاني الآن الحصول على وقت إضافي في المنزل خلال أهم مراحل حياتي.

وتمثل سياسات الإجازات العائلية الجديدة والموسعة ثاني مبادرات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في إطار دعمها لمبادرة «نافس». وكانت المجموعة استهلت برنامج الخريجين المتميزين «رواد» في سبتمبر مع انضمام الدفعة الأولى المؤلفة من 20 خريجاً للعمل في أقسام المجموعة خلال شهر أكتوبر بهدف بناء وتعزيز الكفاءات القيادية لدى المجموعة.

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