الإمارات تستضيف معرض ومؤتمر «سايبر تك جلوبال» 13 يونيو 2022

المصدر: دبي - البيان

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يعود مؤتمر «سايبر تك جلوبال» 2022 -الحدث العالمي الشهير والأكبر من نوعه للتواصل والتوعية بقطاع الأمن السيبراني- إلى دبـي للمرة الثانية وعلى نطاق شامل بعد جائحة كورونا؛ ليعقد فعالياته في الفترة من 13 إلى 14 يونيو 2022؛ حيث يسلط هذا الحدث العالمي الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتحديات والحلول لمكافحة التهديدات داخل الفضاء السيبراني على المستوى العالمي.

يجمع «سايبر تك»؛ والذي ينعقد داخل قاعة عرض كبرى وعبر مؤتمر متطور لصَقل الأفكار؛ الآلاف من صناع القرار رفيعي المستوى، فيما يعمل على جلب فرص سوقية جديدة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة، والمستثمرين من القطاع الخاص والشركات الاستثمارية، وشركات رأس المال الاستثماري، والكيانات والهيئات الحكومية، والأوساط الأكاديمية.

حيث حضر النسخة الأولى من المؤتمر التي عُقدت في عام 2021 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ومع إدراك المزيد من المنظمات للمخاطر والحوادث ذات الخطورة العالية؛ تتزايد الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، حيث تتوقع 65% من المنظمات في المتوسط ارتفاعاً في الإنفاق على قطاع الأمن السيبراني هذا العام.

وقد أظهرت دراسة استقصائية أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز PwC» للاستشارات مؤخراً أن أكثر من نصف مديري أمن المعلومات (CISOs) وكبار موظفي شؤون المعلومات (CIOs) لم يقوموا بشكل كامل بتخفيف المخاطر المرتبطة بالعمل عن بعد (50%) أو الرقمنة (53%) أو اعتماد التكنولوجيا السحابية (54%).

ومن ثـمّ، فإن مؤتمر «سايبر تك جلوبال» يُعد منصة مثالية لتعزيز التعاون بين الخبراء، وخلق فرص تجارية جديدة عبر مجموعة واسعة من القطاعات من خلال عقد اجتماعات وجلسات وفعاليات خاصة تسلط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، والتقنيات المتقدمة لإنترنت الأشياء (IoT).

وتحليل البيانات الضخمة (Big Data)، والحوسبة السحابية، وتقنية قواعد البيانات المتسلسلة «البلوك تشين»، مع تركيزه على مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة التي تتراوح بين التمويل، والتأمين، وأنظمة الرصد والاستحواذ على البيانات (SCADA) / وأنظمة التحكم الصناعي (ICS)، والهواتف المحمولة والاتصالات، وقطاع الخدمات الصحية، والنقل الذكي، وغيـرهـا الكثيــر.

ويتيح مؤتمر «سايبر تك جلوبال» للمشاركين والشركات على حد سواء فرصة فريدة للتواصل وتعزيز التحالفات القائمة وتشكيل تحالفات جديدة، مع الإلمام بأحدث الابتكارات والحلول من خلال التواصل مع دوائر المجتمع السيبراني العالمي.

هذا حيث تعتزم دولة الإمارات الإمارات؛ باعتبارها مركزاً دولياً للتكنولوجيا والابتكار؛ استغلال هذا الحدث لكسر حدود الابتكار العالمي.

حيث يشكّل المؤتمر أيضاً منصة لعرض وتقديم برامج جديدة في مجال الأمن السيبراني، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات الناشئة المبتكرة لرواد الأعمال الشباب لعرض أحدث ما لديهم من ابتكارات متطورة والتعرف على آخر ما توصلت إليه تقنيات الأمن السيبراني على مستوى العالم، مع الحصول على فرصة للاحتكاك بالأوساط الدولية في مجال التقنيات السيبرانية.

هذا وقد تم عقد مؤتمر صحفي في 15 نوفمبر 2021 للإعلان عن النسخة الجديدة من مؤتمر «سايبر تك جلوبال» وذلك في «جميـرا أبراج الإمارات»، بمدينة دبــي، حيث كان المتحدثون الرئيسيون بالمؤتمر الصحفي كلاً من:

الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمير رابابورت، مؤسس ورئيس «سايبرتك جلوبال» والمؤلف المشارك لـ «سايبرامانيا»، وأنكيت شوكلا، المدير الإداري لشركة «كيو إن إيه ماركوم QNA Marcum».

وتعد شركة «كيو إن إيه ماركوم QNA Marcum» شريك التسويق المحلي لـ «سايبرتك جلوبال»؛ حيث تعتبر الشركة المزود الرئيسي للمعلومات والتحاليل المتعلقة بالسوق والفعاليات بقطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع ترسيخها لمكانتها الرائدة في مجال الاستشارات والبحوث التسويقية؛ توفر شركة «كيو إن إيهQNA» خبرات عالمية وإقليمية ومحلية في مجال التقنيات والفرص الصناعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقد أبرز أمير رابابورت تجربة جلب مؤتمر «سايبر تك جلوبال» إلى دبي في عام 2022، والرؤية المستهدفة لهذا الحدث، وأهمية الابتكار في المجال السيبراني، والطابع الفريد لهذا الحدث بالمقارنة مع نسخ مؤتمر «سايبر تك» المنعقدة في تل أبيب أو نيويورك أو سنغافورة أو روما أو طوكيو أو كيغالي أو ميامي.

وانضم الدكتور محمد الكويتي، وأنكيت شوكلا إلى أمير رابابورت للحديث عن أكبر التهديدات والفرص المتوقعة بالمجال السيبراني في عام 2022؛ سواء لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة أو على مستوى العالم، فضلاً عن أحدث الاتجاهات في قطاع الأمن السيراني.

يستقطب مؤتمر «سايبر تك جلوبال» كبار المسؤولين التنفيذيين، والمستثمرين، والمهنيين، والمسؤولين الحكوميين من أكثر من 80 بلداً حول العالم؛ حيث سيشارك الحاضرون بالمؤتمر مع أفضل وألمع الشخصيات البارزة في قطاع الفضاء السيبراني وخارجه.

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