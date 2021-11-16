شراكة بين «دبليو كابيتال» و«كارت جروب» لتقديم حلول متكاملة للعملاء

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّعت شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، اتفاقية شراكة مع كارت جروب (Kart group)، لتقديم حلول البناء المتكاملة للعملاء.

وقال الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن شركته تحاول تحقيق التكامل في خدماتها المقدمة للعملاء عبر توفير الحلول المساعدة والمرتبطة بقطاع العقار ككل سواء تصميم، أو بناء، أو خدمات ما بعد البيع.

وكشف الزرعوني، أن «كارت جروب» تقع في حي دبي للتصميم، مشيراً إلى أن الفائدة من الشراكة تكمن في تحقيق حلول متكاملة للزبائن، فإذا كان زبون لديه أرض ويريد البناء عليها ويصمم البيت سواء تصميم خارجي، أو داخلي، أو أثاث وديكور، سيتم توفيرها عبر هذه الشراكة.

وذكر أن «كارت جروب» متواجدة في دبي منذ عام 2005، وحاصلة على جوائز محلية، وإقليمية، وعالمية، كما نفذت العديد من المشاريع في دبي والإمارات، والسعودية، والمغرب، وإيطاليا، ولندن.

وأشار إلى أن «كارت جروب» تلتزم بالتميز في الخدمة والتصميم سواء كان المشروع يشمل الفنادق، أو المطاعم، أو الفيلات السكنية، أو المكاتب، أو مشاريع البيع بالتجزئة.

وأضاف أن الشراكة تنظر إلى كل مشروع تُسهم فيه على أنه فرصة لتأسيس علاقة طويلة الأمد.

ويرى الزرعوني أنه منذ تأسيس «دبليو كابيتال» قبل 14 عاماً خاضت العمل في مجالات التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، وتسعى لدخول مجالات جديدة لتنويع القدرات التشغيلية لدى الشركة؛ وذلك حتى تستطيع الاستفادة من النقلة العمرانية الكبيرة في دبي خلال العقدين المقبلين.

وتابع: «ندرك حالة السوق الصاعد في دبي، ونريد أن يكون لنا دور فاعل في تعزيز أساليب التسويق العقاري في الإمارة، وتحقيق مكاسب للشركة وللعملاء في آن واحد، وذلك من خلال عقد مزيد من الشراكات سواء مع المطورين العقاريين أو مقدمي الخدمات في القطاع بمختلف أنواعهم».

وأكد أن العلاقة الجيدة بين «دبليو كابيتال» مع شركات التطوير العقاري كان لها دور في الحصول على أسعار استثنائية للعملاء، حيث إن الشركة معتمدة لدى أكثر من 70 مطوراً عقارياً في الإمارة.

وأورد الزرعوني أن «دبليو كابيتال» تتصدر حالياً عمليات التسويق والمبيعات لعقارات دبي، وفق آخر بيانات لمنصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بفضل خطط التسويق الجيدة.

وتأتي نجاحات «دبليو كابيتال» امتداداً لنمو قطاع العقارات في دبي خلال العقدين الأخيرين، إذ حقق القطاع نمواً هائلاً على صعيد الاستثمارات والمساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى النمو الكبير لاقتصاد دبي الذي أسهم في انتعاش أعمال قطاع البناء سواء للمقاولين، أو المطورين العقاريين، وكذلك الوسطاء والخدمات المعاونة.

وأضاف أن 80% من عملاء «دبليو كابيتال» من المواطنين الإماراتيين، و15% من العملاء الخليجيين و5% من جنسيات أخرى.

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