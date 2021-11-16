«أبوظبي الإسلامي» يعيّن ناصر العوضي رئيساً تنفيذياً للمجموعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي تعيين الخبير المصرفي الإماراتي ناصر العوضي، رئيساً تنفيذياً للمجموعة، اعتباراً من 9 يناير 2022، وذلك بعد أن صدرت موافقة المصرف المركزي.

ويعد ناصر العوضي من رواد القطاع المصرفي الإماراتي، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 33 عاماً في مجال الخدمات المصرفية والصيرفة الإسلامية. وشغل خلال مسيرته المهنية عدداً من المواقع الإدارية العليا والمناصب القيادية في مؤسسات وطنية رائدة. وينضم العوضي لمصرف أبوظبي الإسلامي قادماً من بنك دبي الإسلامي.

حيث كان يشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد منذ مارس 2018، ساهم خلالها بقيادة وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية. كما كان عضو مجلس إدارة في العديد من المؤسسات الوطنية الرائدة. وقبل ذلك، شغل منصب رئيس إدارة العلاقات الاستراتيجية في بنك دبي الإسلامي وذلك من 2014 إلى 2018 ومنصب رئيس تطوير الأعمال في «شركة تمويل» من 2011 إلى 2014.

وقال جوعان عويضة الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: يمتلك ناصر العوضي خبرات ومهارات قيادية متميزة في مجال الخدمات المصرفية وقطاع الصيرفة الإسلامية. وجاء تعيينه ليتولى معنا مسؤولية المرحلة المقبلة والطموحة لتوسعات أعمال المصرف وتنفيذ استراتيجيتنا للنمو لعام 2025.

وأضاف الخييلي: أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الإدارة على جهودهم خلال العامين الماضيين. فرغم ظروف الجائحة، حقق المصرف نمواً كبيراً واستطاع تسجيل أرباح مميزة وتوسيع خدماته لتشمل أكثر من مليون عميل، كما رسّخ أساسه القوي عبر بنية تحتية رقمية عالمية المستوى.

وقال ناصر عبد الله العوضي: تشرفت باختياري لمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في الوقت الذي يحقق فيه مصرف أبوظبي الإسلامي نجاحات متلاحقة، وفي الوقت الذي يعتزم فيه تنفيذ استراتيجيته للنمو لعام 2025. وأشارك المصرف رؤيته لأن يصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم، عبر الجمع بين أفضل الخدمات الرقمية وإطلاق خدمات ومنتجات إسلامية مبتكرة. أتطلع إلى العمل مع فريق العمل في المصرف للاستفادة من كل الفرص المتوافرة في السوق والمساهمة بتقديم أفضل قيمة ممكنة للمساهمين.

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