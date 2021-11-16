جوائز أديبك 2021 تتوج الفائزين لدعم التحول في نظام الطاقة العالمي

المصدر: وام

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شهد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" مساء أمس حفل تكريم الفائزين بجوائز "أديبك" 2021 وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي بحضور قادة قطاع النفط والغاز.

واحتفى حفل جوائز أديبك 2021 بالشركات والجهات المبتكرة التي تعمل منذ الآن على جعل قطاع النفط والغاز جاهزًا للمستقبل وتشجيع نماذج الأعمال الإبداعية، ودعم الاستدامة البيئية، وتشجيع قوى العمل الموهوبة.

وكانت شركة "سيمنز للطاقة" وشركة "داتا غومبو"، الشركة الناشئة في الولايات المتحدة في قطاع سلسلة الكتل "البلوك تشين" وشركة "أرامكو" السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من بين الفائزين بجوائز أديبك المرموقة لهذا العام، حيث كرم قطاع الطاقة الأفكار المبتكرة والتميز والمبادرات النوعية التي من شأنها إحداث تغيير جذري في القطاع وترسيخ مكانته للنمو والازدهار في مستقبل خالٍ من الكربون.

واستقطبت الدورة الحادية عشرة لجوائز أديبك 709 مشاركات من 54 دولة من خلال عشر فئات من الجوائز لتكريم المشاريع والمبتكرين وأصحاب الأفكار المتميزة التي تسهم في إحداث التحول في قطاع الطاقة، حيث تم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في قطاع في الطاقة العالمي.

وإضافة إلى الشركات الفائزة تم منح جوائز أديبك أيضًا لشخصيتين متميزتين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في قصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور عدد من كبار الشخصيات، حيث حصل الدكتور فاتح بيرول الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة منذ عام 2015، على جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2021، وحصلت بشاير الدكان، التي تعمل في شركة أرامكو السعودية، على جائزة أفضل خبير تقني شاب للعام.

كما شملت قائمة الفائزين بجوائز أديبك لهذا العام "جائزة أفضل أبحاث رائدة في القطاع للعام - أدنوك ومايكروسيليكون وتحتفي هذه الجائزة بأهمية البحث العلمي والابتكار وتعزيز الاستخدام الأفضل لمصادر الطاقة وتشجيع جيل جديد من الباحثين لتحقيق النجاح في عملهم.

كما شملت جائزة أفضل شركة في ابتكار حلول لتحييد الكربون لهذا العام سيمنز إنرجي وتُمنح هذه الجائزة لشركة طاقة طورت حلولاً نوعية لتقليل تأثيرها من حيث الانبعاثات الكربونية في البيئة، فضلاً عن استهلاك المياه والأراضي ..إضافة إلى جائزة أفضل مشروع تكنولوجي مبتكر للعام - أدنوك وتُمنح هذه الجائزة لمشروع تكنولوجي مبتكر أو منتج أو خدمة تسخر فيها قوة مجموعة دائمة التوسع من التقنيات الجديدة ذات التغييرات النوعية ..إلى جانب جائزة أفضل شركة ناشئة في مجال النفط والغاز للعام - داتا غومبو وتُمنح هذه الجائزة لشركة ناشئة في مجال النفط والغاز تعمل في مشاريع مبتكرة تتمتع بأكبر إمكانات لإعادة تشكيل الصناعة بناءً على الابتكار ونموذج الأعمال وتأثير منتجاتها وخدماتها ..وجائزة أفضل مشروع للمساهمة الاجتماعية والاتصال المحلي للعام - أرامكو السعودية وتحتفي هذه الجائزة بمشروع خلق فرص عمل وتطوير المهارات والقدرات المحلية والتعاون مع الموردين والمقاولين المحليين وتعزيز ريادة الأعمال المحلية ..وجائزة أفضل مشروع للتحول الرقمي للعام - أدنوك: وتُمنح هذه الجائزة تقديراً للمشروع الذي غيّر بشكل جذري العمليات وتجربة العملاء والقيمة من خلال تطبيق التقنيات الرقمية ..وجائزة أفضل خبير تقني شاب للعام - بشاير الدكان من شركة أرامكو السعودية وتكرم هذه الجائزة خبيراً تقنيًا شابًا أظهر قدرته على أن يصبح مساهمًا رئيسيًا في التنمية المستقبلية للصناعة ولديه إمكانات قوية للوصول إلى مستوى الإدارة العليا.

كما حصلت شركة العام للنفط والغاز على مستوى الشمول والتنوع - أدنوك وتُمنح هذه الجائزة تقديراً للشركة لتعزيزها وتنفيذها الدمج والتنوع ضمن استراتيجية أعمالها وخلق بيئة متكافئة ومتنوعة وشاملة للجميع في مؤسستها ..وجائزة أفضل شركة للعام على مستوى التفوق التشغيلي "التميز في العمل عن بُعد" - أرامكو السعودية وتُمنح هذه الجائزة لشركة قدمت حلولًا مبتكرة لتشغيل العمليات عن بُعد، وتخفيف الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 وإظهار مرونة صناعة الطاقة ككل.

وقالت فاطمة النعيمي، رئيس مجلس إدارة جوائز أديبك والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال: "لقد تم تأسيس جوائز أديبك وتصميمها وإقامتها في أبوظبي، وتم الاعتراف بها عالميًا كمعيار للتميز في صناعة الطاقة، وقد قمنا بتكريم تلك الشركات والأفراد الذين يتركون تأثيرًا كبيراً دائمًا على صناعتنا من خلال اغتنام الفرص وقيادة التغيير التحويلي مع تبني الرقمنة والاستدامة والبحث والابتكار والشراكات والتنوع والمواهب الشابة، وذلك بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لها والشروع في الرحلة إلى الخمسين عامًا القادمة".

وضمت قائمة رعاة جوائز أديبك 2021، التي أقيمت في يوم افتتاح المعرض كلاً من المؤسسة العربية للتنمية "أرديكو" وإكسون موبيل وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة "إنبكس / جودكو" وميتسوي وشركاه وتوتال إنرجي.

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