804 ملايين درهم قيمة التصرفات العقارية بعجمان في أكتوبر

المصدر: عجمان - (البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن عدد التصرفات العقارية بلغ 790 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية قدرت بـ 804 ملايين درهم في حين بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية 695 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن عجمان نجحت في بناء قاعدة صلبة للنهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تخدم المستثمرين في كافة القطاعات وذلك بالاعتماد على أنظمة عمل حكومية متطورة وحلول رقمية مبتكرة كان لها دور كبير في اختصار الوقت والجهد على المستثمرين وعززت الثقة لديهم وهو ما انعكس إيجاباً على تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات ودعم الاقتصاد.

وتم تسجيل أعلى قيمة مبايعة في «الرميلة 3» بقيمة 97 مليون درهم وتسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 22.7 مليون درهم في منطقة «النعيمية1». وجاء حي «الزاهية» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من حي «الياسمين» و حي «العالية» على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز