«اتصالات» تطلق جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «اتصالات» إطلاق «جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021» احتفالاً بإنجازات قطاع الأعمال وتقديراً لإسهامه الفعال في تنمية اقتصاد الإمارات. وتنقسم جوائز هذا العام إلى 10 فئات وهي: جائزة الشركة الإماراتية المتميزة، والشركة المتميزة للسيدات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة المتميزة للشركات، وجائزة التميز للأعمال أثناء التنقل، والرعاية الطبية المتميزة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والتكنولوجيا من أجل الخير، وجائزة العام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم نحو 98% من الشركات في الإمارات وهي تمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي فهي تحظى بأهمية كبرى في خطط واستراتيجيات الأعمال في اتصالات، وهي جزء لا يتجزأ من أعمالنا الشاملة بما يعكس التزامنا تحقيق المستقبل الواعد لأبناء الدولة».

وأضاف: نعتز بتقدير نخبة من قادة الشركات الذين أظهروا التفاني والعمل الجاد والرؤية الطموح أثناء قيادة أعمالهم ودفعها للأمام. كما تتماشى هذه المبادرة مع جهودنا المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتسليط الضوء على عملائنا في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة اتصالات شريكاً مفضّلاً للأعمال في دولة الإمارات. وتستقبل «اتصالات» الترشيحات من الشركات في الـ10 فئات، إذ ستقوم لجنة التحكيم بمراجعة الطلبات المقدمة وإعلان الفائزين في الحفل الختامي.

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