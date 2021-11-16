الإمارات تستضيف معرض ومؤتمر "سايبر تك جلوبال "2022"

المصدر: وام

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تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر "سايبر تك جلوبال" 2022 - الحدث العالمي الشهير والأكبر من نوعه للتواصل والتوعية بقطاع الأمن السيبراني ــ الذي يقام في دبـي في الفترة من 13 إلى 14 يونيو 2022 في "جميـرا أبراج الإمارات".

وعقد مؤتمر صحفي أمس تم خلاله الأعلان عن النسخة الجديدة من مؤتمر "سايبر تك جلوبال" تحدث فيه كل من سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والسيد أمير رابابورت مؤسس ورئيس "سايبرتك جلوبال" والمؤلف المشارك لـ "سايبرامانيا" والسيد أنكيت شوكلا المدير الإداري لشركة "كيو إن إيه ماركوم ".

ويستقطب مؤتمر "سايبر تك جلوبال" كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين والمهنيين والمسؤولين الحكوميين من أكثر من 80 بلدا حول العالم حيث سيشارك الحاضرون بالمؤتمر مع أفضل وألمع الشخصيات البارزة في قطاع الفضاء السيبراني وخارجه ويسلط هذا الحدث العالمي الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتحديات والحلول لمكافحة التهديدات داخل الفضاء السيبراني على المستوى العالمي.

ويجمع "سايبر تك" والذي ينعقد داخل قاعة عرض كبرى وعبر مؤتمر متطور لصقل الأفكار الآلاف من صناع القرار رفيعي المستوى فيما يعمل على جلب فرص سوقية جديدة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة والمستثمرين من القطاع الخاص والشركات الاستثمارية وشركات رأس المال الاستثماري والكيانات والهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية.

ويتيح مؤتمر "سايبر تك جلوبال" للمشاركين والشركات على حد سواء فرصة فريدة للتواصل وتعزيز التحالفات القائمة وتشكيل تحالفات جديدة مع الإلمام بأحدث الابتكارات والحلول من خلال التواصل مع دوائر المجتمع السيبراني العالمي.

وتعتزم دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزا دوليا للتكنولوجيا والابتكار استغلال هذا الحدث لكسر حدود الابتكار العالمي حيث يشكل المؤتمر أيضا منصة لعرض وتقديم برامج جديدة في مجال الأمن السيبراني هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات الناشئة المبتكرة لرواد الأعمال الشباب لعرض أحدث ما لديهم من ابتكارات متطورة والتعرف على آخر ما توصلت إليه تقنيات الأمن السيبراني على مستوى العالم مع الحصول على فرصة للاحتكاك بالأوساط الدولية في مجال التقنيات السيبرانية.

وأبرز السيد أمير رابابورت تجربة جلب مؤتمر "سايبر تك جلوبال" إلى دبي في عام 2022 والرؤية المستهدفة لهذا الحدث وأهمية الابتكار في المجال السيبراني والطابع الفريد لهذا الحدث بالمقارنة مع نسخ مؤتمر "سايبرتيك" المنعقدة في تل أبيب أو نيويورك أو سنغافورة أو روما أو طوكيو أو كيغالي أو ميامي.

وانضم الدكتور محمد الكويتي والسيد أنكيت شوكلا إلى أمير رابابورت للحديث عن أكبر التهديدات والفرص المتوقعة بالمجال السيبراني في عام 2022 سواء لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة أو على مستوى العالم فضلا عن أحدث الاتجاهات في قطاع الأمن السيراني.

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