طيران الإمارات تعلن عن برنامج لتزويد 105 طائرات بـ"السياحية الممتازة"

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات اليوم في معرض دبي للطيران 2021 أنها ستعدل 105 من طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض بمنتج "الدرجة السياحية الممتازة" بالإضافة إلى إدخال تحسينات على المقصورات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التعديل الذي سيستغرق 18 شهرا وينفذ في مركز الإمارات الهندسي الحديث بدبي أواخر عام 2022.

ويتضمن البرنامج تجهيز 52 طائرة A380 و53 طائرة بوينج 777 بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

كما تدرس الناقلة أيضا تركيب منتج جديد لدرجة الأعمال على طائراتها البوينج 777 مع مقاعد بتوزيع 1-2-1.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات : " إن استثمارنا يضمن في برنامج التعديل التحديثي استمرارنا في تلبية متطلبات عملائنا وتقديم أفضل تجارب في الأجواء وكانت استجابة عملائنا للدرجة السياحية الممتازة التي بدأنا توفيرها منذ نحو عام مذهلة للغاية بفضل ما توفره من الفخامة والراحة ومثلما فعلنا من خلال تجاربنا المميزة في الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة فإننا نعتزم تطوير الأخيرة إلى تجربة طيران مميزة لا مثيل لها في الصناعة كما أننا الآن بصدد دراسة منتج جديد لدرجة الأعمال وسوف نعلن عنه لاحقا".

وسيضم أسطول طيران الإمارات لدى اكتمال برنامج التعديل التحديثي ما مجموعه 111 طائرة بوينج 777 وإيرباص A380 مزودة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة بما في ذلك 6 طائرات A380 مجهزة أصلاً بأربع درجات سيكتمل استلامها في ديسمبر المقبل.

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