سوق دبي يحلّق لأعلى مستوياته في 38 شهراً بمكاسب 10 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سوق دبي المالي أداءه القوي في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسماله السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم وصولاً إلى أعلى مستوياته في 38 شهراً (3 سنوات و8 أشهر) مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات منذ الإعلان عن حزم قرارات حكومية كان آخرها الإدراج المرتقب لـ«سالك» في سوق دبي المالي، وتواصل إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح فصلية قوية.

وصعد سوق دبي بنسبة 2.67% ليغلق عند 3254.92 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 27 فبراير 2018، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.32% ليصل إلى 8269.42 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والعقار والطاقة والسلع.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 5% مع نمو «ديار» بالحد الأقصى 15%، فيما زاد «إعمار للتطوير» 5.16% و«داماك» 0.71% و«إعمار مولز» 7.88%، وزاد قطاع البنوك 0.8% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.28%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

صدارة

وزاد قطاع الاستثمار 8% بعد صعود «دبي للاستثمار» 4.63% و«سوق دبي المالي» 14.73% و«شعاع كابيتال» 1.08%. وارتفع قطاع النقل 0.84% مع نمو «العربية للطيران» 0.64% و«العربية للطيران» 0.71% و«الخليج للملاحة» 9.34%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 534.3 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 476 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 311.5 مليوناً.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.3% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.42% و«أبوظبي التجاري» 1.34% فيما زاد «أبوظبي الإسلامي» 2.83%، وانخفض قطاع الاستثمار 1.16% بعد تراجع «العالمية القابضة» 0.72% و«ألفا ظبي» 2.71% فيما زاد «إشراق» 3% و«الواحة كابيتال» 1.14%.

وزاد قطاع العقار 0.87%. وانخفض قطاع الطاقة 1% بضغط هبوط «أدنوك للحفر» 0.87% و«أدنوك للتوزيع» 0.7% و«طاقة» 0.7% و«دانة غاز» 1.7%. وارتفع قطاع الاتصالات 1.2% مع صعود «اتصالات» 1.21% و«الياه سات» 1.82%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 315.6 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 311.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 295 مليون درهم، وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 11.11% مغلقاً عند 5.5 دراهم.

فيما سجل «وطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.94%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 165.94 مليون درهم، منها 143.9 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 3.68 مليارات درهم موزعة بواقع 1.89 مليار درهم في أبوظبي و1.79 مليار درهم في دبي. وجرى تداول 1.3 مليار سهم، عبر تنفيذ 26.65 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز