ازدهار أعمال المطاعم والملابس بالإمارات 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف تقرير لـ «ماستركارد» عن أن أعمال المطاعم والملابس في الإمارات شهدت ازدهارًا في 2021، حيث قامت الشركات الصغيرة المختصة بتأثيث المنازل بعمل جيد مقارنة مع الشركات الكبيرة.

وذكر التقرير أن مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت أقل عن مثيلاتها من الشركات الأكبر بنسبة تصل إلى 20 نقطة مئوية في ذروة الجائحة، إلا أن مستويات الإنفاق شهدت تعافيًا في 2021. وارتفع إجمالي مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.5% حتى أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

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