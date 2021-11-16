الشركات الوطنية تتجاوز الجائحة بأرباح 67 ملياراً

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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أظهر مسح أجرته «البيان»، وصول أرباح 111 شركة وطنية مساهمة عامة وخاصة مُدرجة في أسواق المال المحلية لنحو 67 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، في مؤشر على قوة ملاءتها المالية والتعافي من تداعيات الجائحة.وبحسب المسح، زادت الأرباح الصافية بمقدار 65% أو ما يعادل 26.4 مليار درهم مقارنة بأرباح 40.5 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2020.

واستحوذت 67 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 64% من إجمالي الأرباح، فيما حازت 44 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على 36% من الأرباح الإجمالية. وقال محللون: إن الشركات الوطنية المدرجة أظهرت مرونة كبيرة في التصدي للجائحة .

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