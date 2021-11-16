80 عارضاً في المشاركة الأكبر بـ«ديكوبيلد 2021» منذ انطلاقه

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن الدورة الخامسة من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2021» ستشهد مشاركة هي الأضخم منذ انطلاق الحدث.

حيث تضم أكثر من 80 عارضاً من هيئات ومؤسسات قطاع الإسكان في الدولة، إلى جانب كبرى شركات مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري، فضلاً عن البنوك والمؤسسات المالية، وشركات الأثاث والإضاءة وخدمات البيوت الذكية. وسيقام المعرض على مساحة 4 آلاف متر مربع،

ودعت المؤسسة المواطنين الساعين لتأسيس مشاريعهم السكنية، إلى زيارة المعرض الذي سينطلق في 24 من نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ليطلعوا على أحدث التوجهات والتجارب والممارسات العالمية الجديدة في قطاع البناء والتشييد.

وقال محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته المؤسسة أمس في مبنى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن تنظيم «ديكوبيلد» للعام الخامس على التوالي، يأتي في ضوء النجاحات التي حققها في دوراته السابقة، والتي انعكست في تنامي أعداد العارضين والزوار، وفي الاهتمام اللافت بالمعرض الذي تجلى بهذه المشاركة الأضخم منذ انطلاق المعرض في العام 2017.

المشاركة الأضخم

وأشار المري إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية، كونها ستشكل مساحة نموذجية للعارضين، لعرض أحدث الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مواد البناء المستدامة، وتقديم أفضل ما لديهم من أنظمة ومنتجات وحلول، من شأنها تحقيق الراحة والاستقرار السكني لهم وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ومئوية الإمارات 2071 وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله حين قال: «المشاريع مستمرة.. والعمل لن يتوقف.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي غاية العمل الحكومي».

وقال عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة إسكان الشارقة: إن «ديكوبيلد» يتيح فرصة الالتقاء مع ممثلي شركات الهندسة والاستشارات والمقاولات، فضلاً عن نخبة من الخبراء المتخصصين في مواد البناء والديكور والأثاث وغيرها.

وأكد حسين عبدالله البشر خبير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة والبنية التحتية والممثلة في المعرض ببرنامج الشيخ زايد للإسكان أن الوزارة تحرص من خلال هذا المعرض على إبراز دور برنامج الشيخ زايد للإسكان الريادي في تبني المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بمحور الإسكان كأولوية لضمان راحة المواطن واستقراره.

حلول فعالة

وأكد المهندس عبدالله يوسف آل علي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين بالإمارات على أهمية معرض «ديكوبيلد» كمنصة تستهدف استغلال الإمكانات الكبيرة، التي توفرها الدولة لقطاع البناء والتشييد، وتوفير خيارات جديدة ومتعددة أمام القطاع الخاص، وإيجاد الحلول الفعالة، فضلاً عن عرض الخبرات وأحدث التقنيات أمام المستفيدين.

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