«دبي المالي العالمي» يرحب بانضمام «جنرال ري إنشورنس إيه جيه»

المصدر: دبي - البيان

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رحّب مركز دبي المالي العالمي بانضمام شركة «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» إلى مجتمعه الحيوي بافتتاح مقرها لمنطقة الشرق الأوسط في المركز، لتصبح بذلك ثاني شركة تأمين تملكها مجموعة «بيركشاير هاثاواي» وتنضم إلى المركز المالي لتوسع حضور المجموعة في المنطقة.

وتعتبر «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال إعادة التأمين. وهي تابعة لمجموعة شركات التأمين «بيركشاير هاثاواي»، وحصلت على ترخيص التأمين (PIN) من سلطة دبـي للخدمات المالية، وهي أعلى اعتماد مالي في قطاع التأمين.

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي اليوم نحو 100 شركة في قطاع التأمين. وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ويسعدنا اختيار «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» للمركز انطلاقاً من إدراكها العميق لإمكاناتنا الكبيرة التي تمهد طريقها نحو النمو والازدهار. وبانضمام نخبة من أضخم شركات إعادة التأمين إلى المركز على غرار «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» و«بيركشاير هاثاواي سبيشالتي إنشورانس»، نواصل ترسيخ مكانتنا المرموقة محليا وعالميا كمركز للتميز في قطاع التأمين وإعادة التأمين.

وقال أولريش باسيديكا، عضو مجلس المديرين التنفيذيين في شركة «جنرال ري إنشورنس إيه جيه»: نحن على ثقة بأن افتتاح مقرنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي سيعود علينا بفائدة كبيرة.

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