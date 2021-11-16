خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع شراكة لتوسعة «بروج»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وقعت «أدنوك» وشركة «بورياليس» أمس اتفاقية الاستثمار النهائية لتوسعة مجمع بروج لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس من خلال مصنع بروج 4 بتكلفة قدرها 22 مليار درهم (6.2 مليارات دولار).

ويؤكد مشروع التوسعة العالمي التزام الشريكين بنمو «بروج» ودعم نمو قطاع التكرير والبتروكيماويات والتصنيع في دولة الإمارات وتطوير منظومة صناعية متقدمة في الرويس.

بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات بتحفيز النمو في قطاع التصنيع والابتكار والتكنولوجيا المتطورة. وتنتج «بروج» مجموعة من المواد الأولية التي تعتبر حيوية للعديد من الصناعات، ويتم تصديرها إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم وكذلك تستخدم من قبل الشركات المحلية، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية للتصنيع والقيمة المحلية المضافة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها:

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية لدعم النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في الدولة، يأتي استثمار أدنوك و«بورياليس» في مشروع التوسعة الرابعة لمجمع «بروج» لضمان إمدادات مستدامة من المواد الأساسية والأولية لقطاعات حيوية في الإمارات والعالم.

وسيسهم مشروع التوسعة في تعزيز مكانة مجمع «بروج» ليصبح أكبر مجمع للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم، مما يمكّنه من القيام بدور أساسي في تحفيز النمو المستدام وتعزيز القيمة المحلية المضافة وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

وأضاف: يؤكد الإعلان عن الاستثمار على الفرص القوية والجاذبة التي يوفرها قطاع التكرير والبتروكيماويات للشركاء والمستثمرين العالميين الرئيسيين، وعلى جاذبية دولة الإمارات وأبوظبي وجهةً عالمية مستقرة للاستثمار وعقد الشراكات وممارسة الأعمال.

نمو متوقع للطلب

وسيستفيد «بروج 4» من النمو المتوقع في طلب العملاء على البولي أوليفينات لاستخدامها في تصنيع منتجات أساسية في أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

كما ستسهم المنشأة في تمكين المرحلة المقبلة من النمو في مجمع الرويس الصناعي من خلال توفير المواد الأولية لـ«منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية». وستقوم أدنوك بإمداد «بروج 4» بالمواد الأولية اللازمة، ومن المخطط تشغيل المشروع بنهاية 2025.

تعزيز الشراكة الناجحة

وقال توماس جانجل، الرئيس التنفيذي لشركة «بورياليس»: فخورون للغاية بشركة «بروج» وشراكتنا الطويلة مع أدنوك.

ومن دواعي سرورنا أن نواصل تعزيز شراكتنا الناجحة في «بروج» التي تُعدّ عاملاً أساسياً في تمكيننا من تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا من خلال توفير حلول متميزة ومتطورة تستشرف المستقبل وتعتمد على أحدث تقنيات «بورستار» من «بورياليس».

اجتماعات

من ناحية أخرى، اجتمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مع رؤساء شركات «إكسون موبيل» و«أوكسيدنتال» و«توتال» لبحث سُبل التعاون المُشترك لتعزيز جهود تبادل الخبرات وتطوير حلول الطاقة المُستدامة.

وعُقدت هذه الاجتماعات على هامش «أديبك» حيث سلّط سموّه الضوء، خلال الاجتماع، على سُبل تطوير موارد الغاز غير التقليدية دعماً لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتعاون في مجال استخدام التقنيات المتقدمة لتعزيز أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

مساحة

سيسهم «بروج 4»، الذي يغطي مساحة تصل إلى أكثر من 500 ملعب كرة قدم أو 3 أضعاف مساحة جزيرة المارية، في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة سنوياً من البولي أوليفينات تكفي لإنتاج أنابيب لتزويد أكثر من 35 منزلاً بالماء. وتُستخدم مواد «بروج» ذات القيمة المضافة لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأنابيب الصناعية والكابلات والأغطية ومعدات الحماية الشخصية.

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