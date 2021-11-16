جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سنغافورة

المصدر: دبي- البيان

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أكد أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وسنغافورة تشهد تطوراً إيجابياً مستمراً.

مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وسنغافورة التي وقعت في 2008، مثلت أول اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الخليجي وهي أساس لتقوية الروابط بين دول التعاون وسنغافورة.

جاء ذلك خلال لقاء تم تنظيمه عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بين جمارك دبي ووفد اقتصادي واستثماري سنغافوري برئاسة لو بت تشن قنصل عام سنغافورة في دبي، ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية. وتم بحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

كما تم التطرق إلى استضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» وأهميته في تعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً، وتوفير منصة لتلاقي الثقافات والحضارات المختلفة، من خلال مشاركة 192 دولة ضمن أكبر دورة في تاريخ المعرض العريق.

نمو التجارة

وأوضحت جمارك دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع سنغافورة حققت نمواً بنسبة 12% لتصل إلى 6.8 مليارات في النصف الأول مقارنة مع 5.4 مليارات للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت حصة التجارة المباشرة 4.5 مليارات، و2.1 مليار درهم تجارة المناطق الحرة.

خدمات ذكية

وقال أحمد محبوب مصبح: توفر جمارك دبي خدمات ذكية رائدة وتوظف الابتكار في القطاع الجمركي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ موقع دبي كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية.

مشيراً إلى أن 99.6 % من المعاملات الجمركية يتم إنجازها عبر الأنظمة الذكية والإلكترونية للدائرة، في حين عززت الدائرة جهودها في تسريع حركة المسافرين وبخاصة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، بتطوير وتحسين نظام الإفصاح المبكر الذكي، وبلغت نسبة سعادة ورضا المتعاملين عن خدمات جمارك دبي الذكية نحو 98 %).

وأضاف: تظهر إحصائيات تجارة دبي خلال النصف الأول دخول اقتصاد دبي إلى مرحلة جديدة من النمو القوي، مع تسجيلها نمواً قياسياً بواقع 31 % إلى 722.3 مليار درهم مقابل 550.6 ملياراً للفترة ذاتها من 2020، متجاوزة كذلك نتائج النصف الأول 2019 والتي سجلت 676 ملياراً.

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