التكنولوجيا جاذبة لاستثمارات المليارديرات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «جلف بروكرز» في تقرير لها، أن التكنولوجيا تعد أكثر القطاعات التي تجتذب أموال أغنى أغنياء العالم للاستثمار فيها. وقامت «جلف بروكرز» بتحديث قائمتها لأغنى المستثمرين في مجال التكنولوجيا حول العالم، استناداً إلى بيانات مستقاة من قائمة «فوربس» لأصحاب المليارات في 2021، وقالت في هذا الصدد: قبل خمس سنوات، كان ستة فقط من أغنى عشرين شخصاً في العالم يعملون في مجال التكنولوجيا، وأصبحت هذه النسبة اليوم أعلى بكثير.

وأضاف التقرير: شهد ترتيب أغنى الأشخاص حول العالم تغيراً كبيراً جداً في وقت قصير نسبياً. ففي بداية العقد الماضي، كنا نعتقد أن بيل غيتس هو أغنى رجل على وجه الأرض، وأن هذا الترتيب ثابت لا يتزعزع، غير أن السنوات الماضية شهدت تغيراً كبيراً، وهذا التغير تسارع بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية.

وأوضح أنه في ربيع هذا العام، ارتفع عدد أصحاب المليارات من المستثمرين في مجال التكنولوجيا إلى تسعة ضمن قائمة أغنى عشرين شخصاً في العالم، واحتل سبعة منهم مراتب متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى، يتصدّرها جيف بيزوس.

إلا أن الأشهر الستة التالية شهدت تغيّرات عدة، أبرزها التغيّر على عرش أصحاب المليارات، فقد كشفت مجلة «فوربس» عن تراجع بيزوس أمام إيلون ماسك، الذي تقدّر ثروته بنحو 284 مليار دولار، متخلفاً بأكثر من 84 مليار دولار، بعدما كان مؤسس «أمازون» متقدّماً على مؤسس «تسلا» بنحو 26 مليار دولار في أبريل الماضي.

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