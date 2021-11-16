43.23 مليون درهم صافي دخل «سلامة» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية المدققة للربع الثالث 2021. وكشفت الشركة عن تحقيق صافي دخل قدره 43.23 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

كما سجلت الشركة صافي دخل اكتتاب قدره 122.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.75% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا إلى مواصلة الشركة اتخاذ خطوات لتقييم وإعادة هيكلة إجراءاتها وعملياتها وخدمات البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، بغية تعزيز قدراتها الرقمية أيضاً؛ فضلاً عن اتباع نهج اكتتاب منضبط.

ومع تركيز «سلامة» الاستراتيجي على السوق الإماراتية المحلية التي ترى فيها الإمكانات الأكبر للنمو، استقر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة عند 866.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما عكس التميز التشغيلي رغم الظروف المتغيرة. وحققت الشركات التابعة لـ «سلامة» في مصر والجزائر نتائج إيجابية بتسجيلها أرباحاً مشتركة وصلت إلى 25 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر.

وحققت «سلامة» نمواً قوياً في صافي دخل الاستثمار، مدعومة بزيادة بلغت 19.60% في قيمة الأصول المستثمرة من 1.14 مليار درهم إلى 1.36 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021، مما يؤكد فاعلية استراتيجية الاستثمار التي تبناها مجلس الإدارة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: تحقيق أداء مالي مرن خلال الأشهر التسعة الأولى 2021 دليل على الاستراتيجية المختارة التي نطبقها وتدعمها الاستثمارات التي قمنا بها حتى اليوم لخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين وحملة وثائق التكافل. ونتطلع بعين الثقة إلى الربع الأخير من العام، والذي نتوقع أن يشهد أداءً ثابتاً فيما تواصل «سلامة» تسريع جهود الرقمنة وتبسيط التكاليف.

وقال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: «يعكس أداؤنا خلال الربع الثالث من العام الجهود التي يبذلها فريقنا للتكيف مع احتياجات عملائنا المتغيرة، والتنفيذ الناجح لاستراتيجية مجلس الإدارة، وتركيزنا على تطوير قدراتنا الرقمية.

كما قمنا بتعديل استراتيجيتنا لتوائم التطورات التنظيمية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز شراكاتنا، واستكشاف المزيد من فرص البيع المتقاطع، وتنويع قنوات التوزيع لدينا - ونعتقد أن هذا سيساعد على تعزيز نمو أعمالنا وتوسيع قاعدة عملائنا، في آنٍ معاً».

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