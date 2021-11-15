«ابتكر» مبادرة «مصدر» إلى العالم في الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مدينة مصدر، مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي والوجهة الرائدة للابتكار، مبادرة «ابتكر»، التي تهدف إلى تحديد وتطوير الجيل التالي من التقنيات المستدامة. وسوف تركز المبادرة العالمية على قطاعات التنقل الحضري، والطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية والأمن الغذائي، والمياه، وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي.

فيما سوف توفر المبادرة، التي تنطلق من مدينة مصدر وتمتد على مدار العام، للمشاركين من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، منصة لرعاية ابتكاراتها المستدامة وفرص تواصل مع مستثمرين محتملين. كما ستتاح للشركات الفرصة لتوسيع أنشطتها أو نقلها إلى المنطقة الحرة في مدينة مصدر.

جهود

وأكد عبدالله بالعلاء، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أن إطلاق مبادرة «ابتكر» يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مدينة مصدر باعتبارها مركزاً للابتكار والبحث والتطوير في أبوظبي. وسوف تتيح المبادرة استقطاب المزيد من الشركات البارزة التي تركز على الابتكار في العالم إلى المدينة؛ بهدف تعزيز أنشطة البحث والتطوير من أجل تطوير التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض الفريدة التي توفرها «مصدر».

وأضاف: «من خلال الاستثمار في البيئة الحيوية الداعمة للابتكار في أبوظبي، سوف تدعم المبادرة بشكل أكبر تطوير تقنيات رائدة ضمن القطاعات الرئيسة للتحوّل الأخضر مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والمياه وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى. بينما سوف تستفيد الشركات من الدعم الذي توفره المدينة، الذي يساعدها على تطوير أعمالها في الإمارات والمنطقة ككل، فضلاً عن المساهمة بشكل إيجابي في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات».

شراكة

وفي إطار برنامجها الذي يمتد على مدار العام، دخلت مبادرة «ابتكر» في شراكة مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أكبر التجمعات العالمية المعنية بقضايا الاستدامة، لاستضافة منصة المبادرة ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي سيتم من خلالها استعراض الحلول الرائدة وتوفير فرص التواصل مع المستثمرين المحتملين. وخلال دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2022، سوف تستضيف مبادرة «ابتكر» منتدى افتراضياً لمناقشة وتحديد السُبل الكفيلة بتسريع عمليات تطوير التقنيات بمراحلها الأولية.

سلسلة

وأوضح بالعلاء بأن مدينة مصدر ستقوم كل ثلاثة أشهر على مدى العام المقبل بالبحث عن مزيد من الشركات للمشاركة في سلسلة من الفعاليات وتسليط الضوء على أنشطتها من خلال موقع المبادرة المصغر. ومن خلال الشراكة مع الهيئات الحكومية في الإمارات، ستواصل مبادرة «ابتكر» تسليط الضوء على الجهات المبتكرة من شركاء مدينة مصدر أو أسبوع أبوظبي للاستدامة، وستدعو المنطقة الحرة في مدينة مصدر هذه الشركات إلى نقل أعمالها إلى مدينة مصدر .

يشار الى أن مدينة مصدر تضم حالياً أكثر من 1000 شركة، تتنوع بين شركات دولية ومتوسطة وصغيرة وناشئة، تلتزم بالمساهمة في دعم تنفيذ أجندة الاستدامة وتطوير ابتكارات من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة. وباتخاذها لمدينة مصدر بأبوظبي مقراً لها، تستفيد الشركات من البنية التحتية الرقمية الاستثنائية التي توفرها المدينة بالإضافة إلى الأطر التشريعية المتطورة ومبادرات البحث والتطوير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز