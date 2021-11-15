1.8 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.8 مليار درهم، وتم تسجيل 371 مبايعة بقيمة 902.19 مليون درهم منها 32 مبايعة أراض بقيمة 170.56 مليون درهم و339 مبايعة شقق وفلل بقيمة 731.62 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 35 مليوناً. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 70 مليوناً.

وسجلت الرهون 942.07 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 752.67 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 189.4 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 543 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 93 مليون درهم. وتم تسجيل 14 هبة بقيمة 32.21 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الخيران الأولى بقيمة 7 ملايين درهم.

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