اتفاقية لتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات للتنمية ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات

المصدر: دبي- البيان

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وقّع مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، لتوفير حلول تمويلية ومصرفية مبتكرة للشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم نمو قطاعات الصناعة والصادرات في الإمارات.

ووقّع أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، الاتفاقية التي تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، لتطوير قطاع الصناعة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي كذلك، وتوفير فرص للشركات المحلية والدولية لإقامة منشآت صناعية في الإمارة وزيادة الصادرات.

وتتماشى الشراكة مع جهود المصرف المستمرة، لتمكين التحول الصناعي وأجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة قدرة الدولة التنافسية عالمياً، ودعم النمو المستدام والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

كما نظم مصرف الإمارات للتنمية حملة ترويجية، بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات في «إكسبو 2020 دبي»، لتسليط الضوء على الحلول المالية، التي يوفرها المصرف للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. وحضر العرض الترويجي أكثر من 63 مشاركاً من متعاملي المؤسسة، يمثلون شركات ومصانع تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بما في ذلك عدد من الشركات الصناعية المتخصصة في حلول التكنولوجية المتقدمة.

وقال أحمد النقبي: يسرنا عقد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إذ إن الاتفاقية تشكّل خطوة أساسية للمؤسسة ضمن خططها الاستراتيجية لدعم وتمويل الشركات ودفع عجلة النمو الصناعي وتعزيز الصادرات، ونؤمن بأن هذا التعاون سيساعدنا على الوصول إلى العملاء المحتملين ودراسة فرص تمويلهم.

وسنعمل معاً كذلك على تطوير ريادة الأعمال وبرامج التوعية ومشاركة المعرفة الصناعية. ومصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي لاستراتيجية «مشروع 300 مليار» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واتخذنا هذه المبادرة للتأكيد مرة أخرى على أهمية دعم الأعمال، وتعزيز تبني التكنولوجيا والتنمية الصناعية في الدولة.

وسنعمل بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات على تسهيل وصول المصدّرين الإماراتيين إلى مصادر تمويل الصادرات، بهدف توسيع سلاسل القيمة العالمية الخاصة بهم والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة، وزيادة الإنتاجية.

وقال ساعد العوضي: يسعدنا عقد هذه الشراكة المميزة مع مصرف الإمارات للتنمية بحكم توافق أهدافنا الاستراتيجية وتكاملها مع بعضها. ونحن والمصرف نسعى معاً لتمكين التنمية الصناعية وارتباط الإمارات بالأسواق العالمية، عبر التبني السريع للتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في دبي والإمارات عموماً. لدى المصرف باقة من الخدمات، التي لا نظير لها على مستوى الدولة في مجالات التمويل الصناعي واستشارات الأعمال وفرص تدريب الشركات، ونتطلع بشغف إلى استفادة متعاملينا من هذا التعاون الاستراتيجي.

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