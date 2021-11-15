تعاون بين «الأوراق المالية» والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقية مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI). وقع الاتفاقية عن الهيئة د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي، وعن المعهد سايمون كولهان، الرئيس التنفيذي للمعهد.

وقالت د. مريم السويدي إن الاتفاقية الموقعة تساعد في إيجاد إطار عمل مشترك يهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل مركز التدريب والاختبارات المهنية بالهيئة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الخدمات المالية، بما يعزز الفائدة والمعرفة المكتسبة للمنتسبين، ويواكب التغيرات والمستجدات التي تطرأ على التشريعات والأنظمة المعمول بها في قطاع الأوراق المالية بالدولة.

وأضافت: «يسهم الاتفاق في تطوير برنامج التعليم المهني وفقاً للأهداف الطموحة للهيئة في مجال تدريب وتأهيل العاملين وبما يتوافق مع الأجندة الوطنية والمبدأ الرابع ضمن المبادئ العشر لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة والذي يؤكد على أهمية تطوير رأس المال البشري والبناء المستمر للمهارات».

وفي ضوء الاتفاق، يتولى المعهد المعتمد إعداد ومراجعة المواد التعليمية والاختبارات المهنية التابعة لمركز التدريب بالهيئة والبالغة 15 مادة، بما فيها تحديث مادة «الأنظمة واللوائح المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة» بشكل سنوي، وترجمة كتابها إلى اللغة العربية، بما يضمن مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة من قبل الهيئة، ومراجعة أداء المتقدمين للاختبارات التابعة لها.

كما يتولى المعهد استلام طلبات حجز مقاعد أداء الاختبارات وتزويد الهيئة بالمعلومات الخاصة بأوقات الاختبارات وتواريخها وموضوعاتها إلى جانب توفير الدعم الفني اللازم لتأمين جاهزية النظم الإلكترونية للاختبارات، وضمان الصيانة اللازمة لها.

ويعد مركز التدريب والاختبارات المهنية بهيئة الأوراق المالية والسلع الأول من نوعه في المنطقة المتخصص في تأهيل وتدريب الوسطاء والعاملين في صناعة الخدمات المالية، ويمنح شهادات متخصصة تؤهل للعمل في أسواق المال بالدولة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) والذي يعد إحدى أبرز الجهات الرائدة عالمياً في مجال التأهيل المهني للعاملين في صناعة الخدمات المالية.

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