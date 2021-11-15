15000 منتج مبتكر لـ«إكسالتو الإمارات» في «أديبك 2021»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إكسالتو الإمارات»، الموزع الدولي لعدد من أكبر العلامات التجارية في مجال المعدات البحرية على مستوى العالم، استكمال استعداداتها للمشاركة في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021» الذي يعقد في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، و«غرفة أبوظبي»، و«سياحة أبوظبي».

وعلى مدى 25 عاماً، عززت «إكسالتو الإمارات» مكانتها أحد أكثر موزعي المنتجات البحرية موثوقية في المنطقة. ومن خلال مشاركتها في «أديبك»، تهدف الشركة إلى تسليط الضوء على عدد من المنتجات الرائدة التي تتميز باعتمادها على أحدث التقنيات المتطورة، إضافة إلى كونها بدائل مستدامة.

محفظة شاملة

وفي «أديبك»، الذي يعدّ أحد أكثر المعارض تأثيراً في قطاع الطاقة العالمي، تعرض «إكسالتو الإمارات» مجموعة من قائمة منتجاتها المتنوعة التي تزيد على 15000 منتج مبتكر من أكبر العلامات التجارية مثل «أوكسي»، و«دي تورك»، و«هاميلتون غيت»، و«سمارت جيرو»، و«سيمراد»، و«ڨيم» و«بارسون».

تواصل

وتعقيباً على المشاركة في «أديبك»، قال جون پول، المدير العام لـ«إكسالتو الإمارات»: «على مدى أكثر من عام منذ بدء جائحة «كوفيد 2019»، كانت الفعاليات تنظم افتراضياً، ومن المطمئن أن نشارك أخيراً في معرض حضوري مثل «أديبك 2021»، الذي يوفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل، ومع مشاركة أكثر من 2000 شركة وأكثر من 51 شركة نفط وطنية، وشركات نفط وطاقة دولية.

إضافة إلى 26 جناح دولة هذا العام، نعتقد أنه من المهم أن نستفيد من هذا الحدث الذي يسهم في تحديد أفضل الممارسات لقطاع الطاقة العالمي. كما نأمل الاستفادة من المنصة لتعزيز تواصلنا مع قطاع البترول وعقد شراكات مهمة تضمن التقدم الجماعي للقطاع والمساعدة على التعافي من آثار الجائحة».

ومنذ تأسيسها، عملت «إكسالتو الإمارات» على تطوير مجموعة منتجاتها المعروفة بتميزها الفائق وأدائها القوي وكفاءتها العالية، إضافة إلى سهولة إجراء عمليات الصيانة لها. وتحرص الشركة على توسيع نطاق منتجاتها باستمرار لتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء بما في ذلك شركات بناء القوارب التجارية والترفيهية والعسكرية، وشركات الخدمة، والأحواض الجافة، وشركات التجزئة وغيرها.

ابتكارات

وأوضح پول قائلاً: «نتطلع في مشاركتنا في «أديبك 2021» إلى عرض عدد من أبرز منتجاتنا وحلولنا المبتكرة التي توفر قيمة مضافة، انسجاماً مع موضوع الدورة الحالية، الذي يسلط الضوء على الحلول المستدامة القائمة على التكنولوجيا. ومن خلال الجهود التي نبذلها، نأمل أن نقود التحول الرقمي في القطاع.

إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف دولة الإمارات في تعزيز اقتصاد منخفض الكربون والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ويوفر «أديبك 2021» للمشاركين فرصاً مهمة لتحقيق النجاح بحسبانه إحدى أكبر الفعاليات المتخصصة على مستوى العالم، ومنصة مهمة تجمع أبرز اللاعبين في شركات النفط والغاز والطاقة ضمن بيئة آمنة لتبادل الأفكار وفتح آفاق جديدة للأعمال.

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