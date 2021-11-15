16 مليار درهم قيمة صفقات القوات المسلحة خلال أول يومين بمعرض دبي للطيران

المصدر: وام

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وقعت وزارة الدفاع خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 5 صفقات بقيمة 11 مليارا و284 مليونا و837 ألف درهم مع شركات محلية ودولية ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول يومين 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 16 مليارا و524 مليونا و44 ألف درهم حيث بلغت صفقات اليوم الأول 5 مليارات و239 مليونا و207 آلاف.

جاء ذلك بحضور اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض والمقدم طيار سارة حمد الحجري المتحدث الرسمي باسم معرض دبي للطيران.

واستهل البلوشي المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقات المنعقدة بين وزارة الدفاع والشركات الدفاعية المتخصصة في مجال الطيران بالترحيب بجميع الحضور من ممثلي وسائل الأعلام .. مشيدا بالعروض الجوية التي أقيمت في اليوم الأول من المعرض واستغرقت حوالي 3 ساعات حيث كانت بداية قوية للمعرض بوجود القيادات داخله.

وأضاف أن الصفقات المنعقدة في اليوم الثاني من المعرض مختلفة عن بعضها البعض لأنه تم عقدها مع دول متعددة حيث يوجد عقد محلي و4 عقود دولية لشركائنا من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم التعاقد في الصفقة الأولى مع شركة SIELMAN اليونانية لتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 3 ملايين و673 ألف درهم وفي الصفقة الثانية تم التعاقد مع شركة RHEINMETALL AIR DEFENCE AG السويسرية لتقديم خدمات الإسناد الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 5 ملايين و558 ألفا و918 درهما.

كما تم توقيع الصفقة الثالثة مع شركة HENSOLDT FRANCE SAS الفرنسية لشراء أجهزة اتصال لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 13 مليونا و169 ألفا و32 درهما فيما تم عقد صفقة رابعة مع شركة NORTHROP GRUMMAN INTERNATIONAL TRADING الأمريكية لتقديم خدمات الاسناد الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 14 مليونا و692 ألف درهم.

وعقدت الصفقة الخامسة والأخيرة مع شركة GLOBAL AEROSPACE LOGISTICS LLC المحلية لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لطائرات قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي لمدة 3 سنوات بقيمة 11 مليارا و247 مليونا و744 ألفا و329 درهما.

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