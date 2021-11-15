مكتوم بن محمد يزور معرض دبي للطيران ويتفقد عدداً من أجنحة الشركات العالمية والوطنية

المصدر: البيان

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زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معرض دبي للطيران الذي انطلقت فعالياته أمس (الأحد) في دبي بمشاركة عالمية واسعة تشمل أكثر من 1200 جهة عارضة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعات الفضاء والطيران والدفاع من 148 دولة في الدورة الأكبر على مر تاريخ المعرض الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1989.

وتضمنت جولة سموه في المعرض، التوقف عند أجنحة ومنصات عدد من الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية المشاركة، وشملت منصة "وكالة الإمارات للفضاء" حيث كان في استقبال سموه معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والتي قدمت بدورها شرحاً حول مستجدات عمل الوكالة وخطط العمل التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة والتوجهات الطموحة لدولة الإمارات في مجال علوم واكتشافات الفضاء وما يتبع ذلك من برامج ومبادرات ومشاريع نوعية تتم بالتعاون مع كبرى وكالات الفضاء والمؤسسات العالمية المتخصصة وبما يعزز مكانة الدولة في نادي الفضاء العالمي.

إلى ذلك، توقّف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة شركة "أمازون ويب سرفيسز" العالمية المتخصصة في مجال توفير الحلول الذكية، حيث اطلع سموه على المنتجات والحلول التي توفرها الشركة التي تعتبر من أكثر الشركات شمولية في العالم في مجال خدمات الحوسبة السحابية بأكثر من 200 خدمة توفرها لطيف واسع من الشركات يقدر بعشرات الآلاف حول العالم بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى كبرى الشركات العالمية. وتشمل خدمات الشركة تقنيات البنية التحتية، مثل الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات إضافة إلى التقنيات الناشئة، مثل تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، ومستودعات وتحليلات البيانات وإنترنت الأشياء.

وزار سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية جناح شركة "ريثيون تكنولوجيز"، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها عقب اندماج شركتي "ريثيون" و"يونايتد تكنولوجيز كوربوريشن" حيث تسلط الشركة الضوء على تقنيات دفاعية متطورة مثل رادار الإنذار المبكر، ورادار الدفاع الجوي والصاروخي، إضافة إلى أكشاك المطارات اللاتلامسية، وأنظمة معالجة معاملات الركاب باستخدام المقاييس البيومترية، وهي خدمات تواكب المستجدات الصحية العالمية وتسهم في تسهيل حركة المسافرين وضمان صحتهم وسلامتهم.

كما توقف سموه عند جناح "طيران الإمارات" حيث تعرّف على جديد ما تقدمه الناقلة من خدمات وحلول ذكية وتقنيات متطورة، هدفها تحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة للركاب، إذ تعرض طيران الإمارات من خلال الحدث نظام الدرجات الأربع لمقصورات طائرة الإيرباص العملاقة A380 والتي تعد من أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطولها، كما شاهد سموه جانباً من مكونات الجناح التي تشمل أيضاً عدداً من أقسام الناقلة، وجناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل على طائرة البوينج من طراز 777-300ER ونموذج لمقعد درجة الأعمال وكذلك مقعد الدرجة السياحية الممتازة.

وشملت جولة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في معرض دبي للطيران زيارة جناح شركة "ستراتا" للتصنيع، المتخصصة في عمليات التصنيع المتقدمة والمملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وهي تعمل في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، واستمع سموه إلى شرح حول أهداف الشركة في ريادة تكنولوجيا صناعة الطيران، والتعاون مع كبريات شركات صناعة الطائرات العالمية، وامتلاك كفاءات بشرية وعمليات صناعية عالية الأداء، لتوفير حلول مبتكرة ومتكاملة وذات قيمة مضافة لمصنعيّ الطائرات العالميين من أمثال شركات أيرباص وبوينغ وليوناردو وبيلاتوس التي تجمعها بالشركة علاقات تعاون وثيقة.

يُذكر أن "معرض دبي للطيران 2021"، المُقام في مطار آل مكتوم الدولي وتستمر أعماله حتى 18 نوفمبر الجاري، يعد أكبر وأول حدث عالمي متخصص في قطاع الطيران منذ بداية جائحة كوفيد-19. ويركز المعرض في دورته السابعة عشرة على مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بمستقبل القطاع، لاسيما التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، إذ يوفر الحدث منصة مخصصة لعرض أحدث التقنيات الناشئة ومنها: الأتمتة والأمن السيبراني، والذكاء والاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس.

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