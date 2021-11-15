«إير ليز» الأمريكية توقّع خطاب نوايا لشراء 111 طائرة «إيرباص»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة «إير ليز كوربوريشن» الأمريكية لتأجير الطائرات في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، خطاب نوايا مع شركة «إيرباص» لشراء 111 طائرة من المصنّع الأوروبي العملاق.

وهذا الخطاب المفترض أن يتحول إلى طلب رسمي خلال أشهر، يشمل الطائرات ذات الممر الواحد بواقع 25 طائرة «إيه 220» و75 طائرة «إيه 321»، بالإضافة إلى 4 طائرات «إيه 330» للمسافات الطويلة وسبع طائرات «إيه 350 أف».

وبموجب الطلبية التي سيتم إنهائها في الأشهر المقبلة، تصبح شركة «إير ليز كوربوريشن» التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها، أحد أكبر عملاء إيرباص وشركة مؤجرة على دفاتر الطلبيات لطائرات إيرباص من طراز A220. ومنذ تأسيسها في عام 2010، قامت شركة «إير ليز كوربوريشن» بطلب 496 طائرة من شركة إيرباص حتى الآن.

وستعمل إيرباص وشركة «إير ليز كوربوريشن» على إطلاق صندوق استثمار في محاور البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، الذي من شأنه المساهمة في الاستثمار في تطوير مشاريع مستقبلية أكثر استدامة في قطاع طيران والتي تستهدف مختلف الجهات المعنية من مجتمع تأجير وتمويل الطائرات.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، إذ تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود تصل إلى 25%، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. في حين تتميز عائلة A321 والتي تضم طراز XLR أن تحقق مدى طيران يصل إلى 4700 عقدة، و30% استهلاك أقل بالوقود.

حيث يعتبر هذا الطراز إلى جانب طراز A330neo من أفضل الطرز ضمن فئة الطائرات متوسطة الحجم.

ويعد طراز A350F من أفضل الطائرات الحديثة ذات المدى الطويل والمحسنة لعمليات الشحن، والتي توفر 20% في استهلاك الوقود بالمقارنة بفئتها من الطائرات، كما تعد طائرة الشحن الوحيدة من الجيل الجديد التي تتوافق مع معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي لعام 2027.

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