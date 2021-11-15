مدير عام مطار الفجيرة الدولي: معرض دبي للطيران تأكيد على مسيرة من الريادة والتميز

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد الكابتن إسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة الدولي بأن انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران 2021، تأكيد على مواصلة الإمارات مسيرتها في الريادة العالمية والنمو المضطرد في جميع المجالات.

وهو دليل على نجاح الدولة في التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية بسبب كوفيد 19، لافتاً بأن المعرض ملتقى مهم يقدم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر في عالم صناعة الطيران، ويمثل فرصة للشركات الصناعية بعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المتطورة، لذلك فهو يشكل فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات في عالم الطيران.

وأشار الكابتن إسماعيل بأن مطار الفجيرة حرص على المشاركة في المعرض في دوراته السابقة لما يمثله من منصة مهمة يستضيف كبرى شركات الطيران في العالم، مستفيداً من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات المقدمة، حيث تعتبر دولة الإمارات مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال مما أسهم في إرساء إرث غني من النجاحات ضمن قطاع الطيران الحديث في عالم اليوم، لتكون وجهة مهمة لإدارة أبرز المعارض والملتقيات العالمية على أرضها.

وقال البلوشي بأن المعرض يعكس عودة قطاع الطيران لنشاطه ومضيّه نحو التعافي، ليكون معرض دبي للطيران في صدارة المعارض العالمية المماثلة من كافة الجوانب التنظيمية والتكنولوجية والأمنية من خلال بناء القدرات التكنولوجية ونقل المعرفة والالتزام بأعلى المعايير، ليواصل المعرض تحقيق مستويات عالية بتسخير معايير الابتكار والتقنيات الأحدث عالمياً في هذا القطاع.

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