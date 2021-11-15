«إيدج» تدعم «إمبراير» لتوسيع نظام الأسلحة المتقدمة بطائرة سوبر توكانو A-29

المصدر: دبي- البيان

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تستكشف إيدج مجموعة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى، من خلال شركتها الفرعية هالكن الشركة الإقليمية الرائدة في إنتاج وتوريد الأسلحة الموجهة بدقة مع إمبراير الشركة البرازيلية العالمية المصنعة للطائرات، فرص إدراج أنظمة أسلحتها في طائرات إمبراير سوبر توكانو A-29.

وتعد هالكن مطوراً متقدماً لأطقم أنظمة السقوط الحر غير المدفوعة والموجهة بدقة، والتي تتضمن التحكم الديناميكي بالهواء في الذيل لضبط القذيفة وتوجيهها عبر المسار في جميع الاتجاهات.

وتتيح هذه الأطقم جو-أرض إيصالاً موجهًا للرؤوس الحربية MK81 وMK82 المتوافقة مع معايير الناتو، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية المصممة خصيصًا لسلسلة «ديزيرت ستينغ» من 5 كلغ إلى 25 كلغ.

ويتم حمل صواريخ هالكن في رفوف فردية ومزدوجة ورباعية وستسمح هذه التكوينات لطائرة سوبر توكانو بالتعامل مع المزيد من الأهداف في طلعة واحدة.

وتعتبر سوبر توكانو طائرة مشهورة بين القوات الجوية الوطنية في جميع أنحاء العالم وجمعت ما يقرب من 430.000 ساعة طيران وما يقرب من 60.000 ساعة قتال مع طلب أكثر من 260 طائرة.. و تعتبر الطائرة المقاتلة أول طائرة هجومية خفيفة تحصل على شهادة الجيش الأمريكي، في سبتمبر 2014.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج: «يمثل التعاون علامة فارقة أخرى لـ ايدج مع تطلعنا إلى إقامة شراكات مع الشركات الرائدة عالميًا وتوسيع مدى انتشار منتجاتنا وخدماتنا واستخدامها على المستوى الدولي.. إن اختيار إمبراير للعمل جنبًا إلى جنب مع هالكن في تطوير أنظمة الأسلحة لـ سوبر توكانو يعكس الثقة الموضوعة في قدرة الشركة الإماراتية على تقديم ما تم الاتفاق عليه، ويؤكد مكانة هالكن كشركة مصنعة للأسلحة ومورد مفضل دوليًا».

وقال جاكسون شنايدر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إمبراير للدفاع والأمن: «تشتهر سوبر توكانو A-29 عالمياً بقدرتها في الهجوم الخفيف والتدريب والاستطلاع والمراقبة والاستخبارات ويسر إمبراير التعاون مع مجموعة ايدج في دولة الإمارات من أجل تزويد المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات A-29 بالمزيد من الدقة التشغيلية والمرونة من خلال إدراج أنظمة أسلحة هالكن في محفظة أسلحة الطائرة».

من ناحيته قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة هالكن: «هالكن تجسيد لطموح ايدج ودولة الإمارات إلى تصدير المعرفة والخبرة دوليًا، مع إقامة شراكات قوية والعمل بمرونة وسرعة.. يُعد تعاوننا مع شركة إمبراير خطوة رائدة نعتقد أنها ستحقق فوائد كبيرة لكلتا الشركتين، وستضع مخططًا لمزيد من الاتفاقيات الثنائية مع شركات ايدج الأخرى».

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