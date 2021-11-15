شراكة «إيدج» و«سند» توفر خدمات صيانة محركات رولز رويس

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت اليوم شركة جال، المزودة الإقليمية الرائدة في توفير الحلول المتكاملة لدعم الطائرات للعملاء العسكريين والمدنيين والتابعة لمجموعة إيدج، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سند، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول تمويل وتأجير مكونات محركات الطائرات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحرك ترينت 700 التابع لرولز رويس، ويعتبر هذا المحرك الأفضل والأحدث في محفظة محركات شركة «رولز رويس».

وتوفر «سند» بموجب الاتفاقية خدماتها لشركة جال في إطار دعم عقود خدمات الدعم اللوجستي، التي توفرها جال للقوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر الاتفاقية الأسس اللازمة لتوفير خدمات صيانة وإصلاح وعمرة عالمية المستوى لمحركات ترينت 700 من رولز رويس المعتمدة لتشغيل أسطول الإمارات من ناقلات الوقود متعددة المهام من طائرات إيرباص A330. ويوفر التعاون بين شركتي جال وسند خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للمحركات بالاستناد إلى الخبرات المشتركة، وما تتصفان به من تميز في قطاع خدمات الطيران، مما يقلل من الوقت المستغرق لتقديم الخدمات ويخفض تكاليف الصيانة لعدم الحاجة إلى شحن المحركات خارج الإمارات.

وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال معرض دبي للطيران، والذي تستمر فعالياته في مطار آل مكتوم الدولي في دبي حتى تاريخ 18 نوفمبر.

وتعليقاً على هذا الشراكة، قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في مجموعة إيدج والعضو المنتدب في شركة جال: «نتطلع للتعاون مع شركة سند لدعم النمو المستمر في قطاع الطيران في الإمارات. وتمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة بين شركتين من أبرز الشركات الوطنية انطلاقة هامة لتعزيز مستقبل الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران، ولدعم المواهب والقدرات المحلية، والمساهمة في تنويع اقتصاد الإمارات.

وبصفتنا المزوّد الرائد على مستوى المنطقة لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، نفخر بهذا التعاون الذي يوفر الدعم المستمر للقوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات. وسيشكّل دعم سند لشركة جال أحد العناصر الرئيسية في توفير كفاءات الصيانة المتطورة في المنطقة».

ومن جانبه، قال منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «تمثّل هذه الاتفاقية خطوة هامة في إطار تعاوننا الاستراتيجي طويل الأمد مع إيدج، وتشكل أحدث محطات مسيرة سند الناجحة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة. وقد برهنت سند على خبراتها الرائدة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة من خلال شراكاتها مع كبرى شركات صناعة محركات الطائرات وشركات الطيران على مستوى العالم.

ولا شك في أن البنية التحتية التي نتمتع بها وكفاءات الصيانة والإصلاح والعمرة الواسعة للمحركات، التي توفرها لعملائنا ستشكّل الأساس القوي لنجاح هذه الشراكة الجديدة، وذلك مع ما نمتلكه من خبرة واسعة في صيانة محرك ترينت 700 على مدى أكثر من 10 سنوات، والمدعومة بمشاركة المعارف المحلية والالتزام بتطوير المواهب الوطنية.

وتعتبر سند مركزاً مستقلاً متميزاً لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة مع شبكة من العملاء العالميين في كل قارة من قارات العالم، حيث يستفيد عملاؤها من خدماتها المتميزة التي توفرها لمحركات ترنت 700».

وتوفر جال حلول جاهزية الطيران للمؤسسات العسكرية والمدنية داخل المنطقة وخارجها. وتساعد الشركة، من خلال التعاون مع أبرز مصنعي المعدات الأصلية ومزوّدي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى العالم، عملاءها على تجهيز أساطيلهم بشكل استثنائي من خلال توفير خدمات عالمية الطراز للصيانة والإصلاح والعمليات.

وخدمات سلاسل التوريد، والهندسة، والتدريب، وحلول تعزيز التقنيات. وتعد شركة جال إحدى شركات قطاع الدعم في مجموعة إيدج، المجموعة التقنية المتطورة، التي تندرج ضمن قائمة أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

وتُعد سند منشأة خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة المستقلة الوحيدة في العالم التي تقدم خدماتها لمحرك ترينت 700، وتتعاون مع أبرز شركات صناعة محركات الطائرات العالمية، بما في ذلك رولز رويس وجنرال إلكتريك للطيران ومحركات إيرو الدولية، كما توفر مجموعة متنوعة من خدمات صيانة محركات كبرى الطائرات التجارية مثل إيرباص وبوينج.

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