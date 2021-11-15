شرطة أبوظبي تشارك بطائرتين في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي- البيان

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شاركت إدارة طيران شرطة أبوظبي بطائرتين من نوع أقوستا- 139، وطائرة بيل في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمعرض دبي للطيران 2021.

وأكدت اهتمام القيادة الشرطية بالمشاركة في المعارض الاستراتيجية والوطنية والتعاون في مجالات الطيران وتبادل الخبرات، والاطلاع على الأنظمة المصاحبة لعمليات الملاحة الجوية ومتابعة المستجدات والتطورات في هذا المجال.

وأوضح النقيب طيار محمد فرج المزروعي مدير فرع البث والتصوير الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي أن طائرة بيل 429 مزودة بأحدث الأنظمة للتصوير الحراري، ونقل الصورة بدقة إلى غرفة العمليات أثناء الازدحام على الطرق المرورية، مما يساعد على تحريك الدوريات المرورية للمواقع وفقاً للصور الدقيقة، التي تنقلها وتعزيز الانسيابية المرورية وتدريب منتسبي قطاع المهام الخاصة على الإمكانات المتطورة بالطائرة وتعريفهم بالحالات المتعلقة بالإنزال من الطائرة.

وأضاف: إن طائرة أقوستا- 139 تعد من الطائرات العمودية المتوسطة الحجم وتستخدم في عمليات البحث والإنقاذ ونقل الشخصيات والأفراد ومهام الإسعاف الجوي بأحدث الأنظمة المستخدمة في عمليات الملاحة الجوية، لافتاً إلى أنه خلال فترة كورونا استحدث فيها عمل نقل المصابين بالأمراض المعدية باستخدام الكبسولة العازلة، التي تم استخدامها للمرة الأولى في الإسعاف الجوي.

وأشار إلى أن مروحيات طيران الشرطة مجهزة بأحدث المعدات المتطورة، والكادر البشري من الطيارين والأطقم الطبية، وهم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

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