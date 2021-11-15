مكتوم بن محمد يطلق صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،حفظهم الله بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية،عن إطلاق صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة، واعتمد ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات تعيين شريف البدوي مديراً تنفيذياً للصندوق .

وقال سموه: إن الهدف من الصندوق هو دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي، رهان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،المستقبلي هو الاقتصاد الرقمي .

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