«إيدج» و«لوكهيد مارتن» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات طياري «أباتشي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في المنطقة للدفاع ومجالات أخرى، اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين «إيرث»، التابعة لمجموعة «إيدج»، و«لوكهيد مارتن» في خطوة ترمي إلى تحديث قدرات الطيران لدى طياري أباتشي في دولة الإمارات.

ووقع عمر الزعابي، نائب الرئيس الأول رئيس قسم الاستحواذ على البرامج في «إيدج»، وجون كلارك، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في «لوكهيد مارتن» للصواريخ ومكافحة الحرائق، مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم في معرض دبي للطيران 2021.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم «إيرث» بتشغيل خدمات الإصلاح والصيانة لأنظمة مستشعرات الاستهداف والتحديد المحدثة، إذ تتيح مستشعرات الاستهداف والتحديد المحدثة، المعروفة باسم «عيون أباتشي»، الاستهداف والإرشاد في المهام خلال النهار والليل والظروف الجوية السيئة.

وقال الزعابي: لدينا شراكة طويلة الأمد مع شركة لوكهيد مارتن ومذكرة التفاهم الجديدة مثال آخر على الطرق التي تستخدم بها الشركتان قدراتهما وتستفيدان من أحدث التقنيات في تقديم خدمات الإصلاح والصيانة من المستوى التالي لأنظمة مستشعرات الاستهداف والتحديد المحدثة في أسطول أباتشي التابع للقوات المسلحة الإماراتية.

وستقوم عمليات الإصلاح الخاص لمستشعرات الاستهداف والتحديد المحدثة على شراكة طويلة الأمد للاستفادة من خبرة لوكهيد مارتن الممتدة منذ عقود في تكامل واستدامة أنظمة التكنولوجيا المتقدمة وفهم «إيرث» المتعمق لمشهد الدفاع الإقليمي والعالمي.

وقال جون فارلي، نائب الرئيس للاستدامة العالمية والمستشعرات في لوكهيد مارتن: نهنئ شريكتنا في دولة الإمارات على رؤيتها المستقبلية لتحديث قدراتها في مجال الطيران من خلال إطلاق AH-64E مع إدخال تحسينات كبيرة على قدرات الاستدامة والإصلاح داخل الدولة.

وسوف تستكشف الشركتان طرقاً مبتكرة لتوطين الجوانب المهمة في صيانة طائرات أباتشي التي تديرها قيادة الطيران المشترك.

وتعدّ شركة لوكهيد مارتن شريكًا ملتزمًا في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 50 عامًا.. واليوم، تجاوز وجود الشركة في دولة الإمارات أنظمة الدفاع لتقديم منتجات وخدمات متنوعة، ودعم فني، وخبرات تعليمية لتعزيز صناعة الدفاع وتوسيع القدرات المحلية.

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