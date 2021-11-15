«ميديا روتانا دبي» يتألق بحلة متميزة بعد التجديدات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فندق ميديا روتانا، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في منطقة برشا هايتس، أحدث المناطق المتميزة في قلب دبي الحديثة، عن إتمامه لعمليات التجديد التي طالت صالة اللوبي وكافيه كونيكشنز.

وسوف يستقبل الكافيه ضيوفه بحلّة ساحرة ومظهر جديد مذهل، وضيافة لا تضاهى مع أحدث معدات تحضير القهوة والشاي لمنح الجميع تجربة لا تنسى، إضافة إلى تقديم تجربة شاي بعد الظهيرة الشهيرة التي تضم أشهى الأصناف التي تضفي المتعة على الحياة. ويتباهى الكافيه بديكوراته الحديثة الخلابة، حيث تمّ تصميم الحائط الخلفي على طراز سبورة خطّ عليها بعض التفاصيل المُسلية عن القهوة، لغة القهوة وتقنيات التخمير.

ويعتزم الفندق قريباً إطلاق العديد من العروض الترويجية الجديدة، والتي تتماشى مع موسم الخريف بطقسه الساحر.

عن هذه العروض المثيرة، قال شريف مدكور، المدير العام لفندق ميديا روتانا-دبي: «بعد النجاح الكبير الذي تحقّق عند افتتاح شرفة «بريجوز» الخارجية في نوفمبر من العام الماضي.

قمنا بافتتاح شرفة خارجية جديدة لحانة «نيلسونز» البريطانية في شهر مارس من هذا العام لمنح ضيوفنا من محبي الهواء الطلق تجربة مميزة لا تنسى. نتطلع جميعاً وبفخر وإعجاب إلى الأجواء الاحتفالية التي تحظى بها دبي في هذه المرحلة خصوصاً مع قرب افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي. ويُسعدنا بأننا على أتمّ الاستعداد لاستقبال كل الضيوف في هذا الموسم الواعد، ومنحهم إقامات سعيدة غير مسبوقة».

واختتم حديثه قائلاً: «على الرغم من التطورات، لا يزال الفندق يحافظ على بروتوكولات صارمة للصحة والسلامة، حيث إنه في ميديا روتانا، تبقى راحة وسلامة ضيوفنا أولوية ثابتة بالنسبة لنا»،

مع افتتاح التراسات والمناطق الخارجية خلال فترة الطقس الرائعة التي تسود الإمارات في الأشهر المقبلة، سيطلق فندق ميديا روتانا برنش جديدة تماماً، بالإضافة إلى مآدب الشواء في الهواء الطلق في مطعمي بريغو ونيلسون، بالإضافة إلى سوق طعام الشارع الآسيوي على التراس في السطح على مدار الشهر المقبل.

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