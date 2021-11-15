«أروما تييرا» تتوسع وتفتتح متجرها الرئيسي في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت أروما تييرا، العلامة التجارية الفاخرة لمنتجات التجميل والعناية بالصحة، مؤخراً متجرها الرئيسي في قلب دبي في سيتي سنتر مردف.

يعتبر المتجر الجديد، الذي يعمل كمدخل إلى عالم العلاج بالعطور، والعناية بالبشرة والصحة العامة، هدية رائعة لمحبي مستحضرات التجميل والصحة الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة، وسيخدم الطلب المتزايد على تجربة التسوق الشخصي عالية المستوى.

يمثل هذا المتجر جوهر حكاية أروما تييرا، معيداً للحياة شغف العلامة التجارية للجودة التي لا مثيل لها والتجربة الفريدة التي لا يمكن نسيانها التي تسعى إليها كي ينغمس فيها عملاؤها. مكان غني يرحب بزواره، الشكل العام ينقل فكرك إلى الطبيعة بجوه المريح الرقيق.

أساليب العرض التفاعلية تجعل الزوار يكتشفون عالم المنتجات الطبيعية، وطاقم العاملين المدرب جيداً يساعد العملاء على تحديد واختيار المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم.

ومن المزايا الفريدة الأخرى التي يقدمها المتجر قائمة التسوق حسب المشكلة «شوب باي كونسرن منيو» الشاملة التي يمكن أن يرجع إليها الزوار للحصول على أفضل نصائح بشأن مشاكلهم الخاصة بالعناية بالبشرة، والعناية بالشعر، والعناية باللحية، والصحة العامة، والاسترخاء، والعناية بالمنزل، والعطور، وغيرها.

تتضمن تشكيلة أروما تييرا المعروضة زيوتاً عضوية وطبيعية للاستخدام على الوجه، والشعر، والجسم، وحتى للعناية ببشرة الأطفال. تعرض أيضاً مجموعة شاملة تخص مشاكل الصحة العامة مثل المساعدة على النوم، وعلاج نزلات البرد، والصداع، وتسكين الآلام، ومشاكل الجلد، إلخ. مع تقديم أكثر من 150 زيتاً عطرياً وأكثر من 30 زيتاً نقياً للوجه والجسم، لديك الكثير من الاختيارات.

تحتوي مجموعتها الرائعة المميزة على زيوت عطرية نادرة مثل زيوت العود، وخشب الصندل، واللبان العماني.

بالإضافة إلى الزيوت المعروفة مثل اللافندر، والنعناع الفلفلي، وإكليل الجبل، والبرغموت، وطيب العرب، من بين منتجات أخرى. كما أن الزيوت السحرية متاحة أيضاً مثل تمانو، والتين الشوكي، وثمرة الورد البري وحبة البركة.

كما تقدم أروما تييرا مجموعة من بخاخات العطور حسنة الذوق وصديقة البيئة، وموقد شموع فاخر من الحجر الجيري.

وأروما تييرا التي تم تأسيسها في 2016 هي علامة تجارية عالمية خاصة بمنتجات الصحة والعافية توفر زيوتاً نباتية الأصل عالية الجودة لها فوائد علاجية قصوى.

تتضمن مجموعة منتجات أروما تييرا زيوتاً عضوية للاستخدام على الوجه، والشعر، والجسم، وللصحة العامة وحتى للعناية ببشرة الأطفال. تقدم العلامة التجارية أكثر من 150 زيتاً عطرياً من أكثر من 35 دولة.

حيث تنمو النباتات في أكثر بيئة طبيعية مناسبة لها. تستخدم الشركة أفضل طرق استخلاص ممكنة بما في ذلك الترشيح على البارد لزيوت الجسم والتقطير بالبخار للزيوت العطرية وتتجنب أي شكل من أشكال المعالجة البعدية مثل التكرير، أو إزالة الروائح، أو إزالة اللون. لا يتم استخدام أية إضافات، أو مذيبات، أو كيماويات، أو مواد حافظة في عملية الصناعة.

ومنتجات أروما تييرا متاحة في الإمارات بمتجرها الرئيسي في سيتي سنتر مردف وأون لاين على www.aromatierra.com

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