«دبي التجاري» يحصد 4 جوائز من MEA Finance 2021

المصدر: دبي- البيان

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فاز بنك دبي التجاري بـ 4 جوائز خلال حفل توزيع جوائز MEA Finance لعام 2021. وفازت مبادرة Direct From Customer، والتي تتيح للعملاء فتح حساب رقمي بشكل فوري باستخدام الهوية الإماراتية فقط، بجائزة «أفضل تنفيذ للتحول الرقمي».

كما حصد تطبيق CBD Investr الذي تم إطلاقه مؤخراً، وهو أول تطبيق في المنطقة يتيح للعملاء الاستثمار في محافظ متنوعة عالمياً، على جائزة «أفضل حل استشارات استثماري آلي»، في حين حصلت إدارة الخدمات المصرفية التجارية في البنك على جائزة «أفضل بنك تجاري». وحصل الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرند فان ليندر، على جائزة «مصرفي العام».

تسلم الجوائز الدكتور بيرند فان ليندر، إلى جانب أعضاء الإدارة العليا في البنك، وذلك خلال حفل توزيع جوائز MEA Finance لعام 2021، الذي أقيم مؤخراً في فندق ريتز كارلتون جي بي آر في دبي. وقال بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: نحن في بنك دبي التجاري نفخر بحصول بنك دبي التجاري على 4 جوائز خلال حفل توزيع جوائز MEA Finance لعام 2021.

حيث يواصل بنك دبي التجاري رحلة التحول الرقمي لخلق تجربة مصرفية رقمية أفضل للعملاء وهو من الرواد في المنطقة لتقديم حلول مبتكرة تركز على العملاء. ويشرفني أن أتسلم جائزة «مصرفي العام» من MEA Finance والتي أود أن أهديها لفريق عملي في بنك دبي التجاري، وإلى عملاء البنك وشركائه، والذين ساهموا في تحقيق رؤيتنا لنكون بنكاً «رقمياً بالكامل».

وتسعى جوائز MEA Finance إلى تكريم المؤسسات المصرفية والمالية ومقدمي الحلول التقنية والأفراد لإنجازاتهم الاستثنائية وقيادتهم الملهمة في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ذات قيمة عالية لعملائهم من الأفراد والشركات.

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