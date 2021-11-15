شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة إيدج

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومجموعة إيدج مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2021، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة في التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يعزز مجالات الابتكار واستشراف المستقبل.

وقع المذكرة اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وفيصل عبدالعزيز البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي اهتمام القيادة العامة بتعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات بما يعزز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتقدمة ومتابعة المستجدات التطويرية التي ترتقي بالأداء إلى أفضل المستويات وفق المناهج العلمية والتطويرية المتخصصة.

ولفت إلى جهود شرطة أبوظبي المستمرة الرامية إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية مواكبة التطور في دعم الابتكار واستشراف المستقبل في المؤسسة الشرطية، مشيداً بالشراكة بين الجهتين وأهميتها في بناء بيئة إيجابية مشجعة للعمل المشترك وتطوير وتبني الحلول الابتكارية التي ترتكز على استشراف المستقبل.

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