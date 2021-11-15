«أبوظبي التجاري» أول بنك في مصر يطلق نظاماً معززاً بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفل بنك أبوظبي التجاري مصر مع شركة «SAS» إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال تحليلات البيانات بالشرق الأوسط، بإطلاق أول نظام لحظي معزز بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال، لتعزيز قدرات البنك في مجال التحكم والمكافحة الفورية لعمليات الاحتيال على الخدمات المصرفية المختلفة.

شهد الاحتفال من جانب البنك إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ومن جانب شركة «SAS» سامر نجيب، مدير الشركة في مصر، بجانب عدد من كبار المديرين التنفيذين من الجانبين. وشمل الاحتفال تكريم فريق العمل من الطرفين الذين ساهموا في نجاح إطلاق هذا النظام في وقت قياسي.

ويعد أبوظبي التجاري مصر، أول بنك في مصر يتبنى قدرات مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي بمجال الكشف عن الاحتيال، مدعومة بآليات مكافحة الاحتيال التي تضع البنك في طليعة جهود التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي والهادفة إلى بناء منظومة مالية سلسة وآمنة مع الاستمرار في التوسع والتقدم. وبموجب هذا النظام، يعزز البنك قدراته في مجال الحماية والأمان عبر جميع قنوات التعامل مع الجمهور.

مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والاستجابة الصوتية التفاعلية، ومعاملات البطاقات وتساعد على الرقابة اللحظية للأنشطة المشبوهة والتدقيق فيها والتعامل معها حسب طبيعتها وعلاوة على ذلك، سيتمتع البنك بالخدمة الذاتية في تكوين قواعد الحماية وأساليب المحاكاة الجديدة، ما يجعله أكثر مرونة في مواكبة اللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري وظروف السوق المتغيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز