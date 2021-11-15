الاتحاد الهندسية تقدم خدماتها لـ 180 طائرة منذ بداية 2021

المصدر: دبي – بشار باغ

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قال محمد الزعابي رئيس فريق خدمة العملاء للمبيعات الفنية في الاتحاد الهندسية: إن الشركة قدمت خدماتها لـ 180 طائرة، وأنجزت 1.36 مليون ساعة عمل منذ يناير 2021 حتى أكتوبر الماضي.

وفي تصريحات صحيفة خلال معرض دبي للطيران 2021، أشار الزعابي إلى أن الشركة تهدف للبدء بتشغيل خط خاص لأعمال تحويل طائرات الركاب من طراز بوينج 777-300ER إلى طائرة شحن خلال الربع الأول من 2023، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية، التي تم توقيعها مؤخراً مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء.

موضحاً أن الاتحاد الهندسية ستكون أول جهة تقوم بتحويل هذه الفئة من الطائرات خارج إسرائيل، ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم توسيع الشركة لمحفظة خدماتها المقدمة للعملاء بالتوازي مع عمليات الإصلاح والصيانة والعمرة، التي تقدمها منذ عقود طويلة.

ولفت الزعابي إلى أن الاتحاد الهندسية قدمت خدمتها إلى 331 طائرة في 2019 وإلى 320 طائرة خلال العام الماضي في مركز عملياتها بأبوظبي، الذي تبلغ مساحته 250 ألف متر مربع ويضم 7 حظائر ومواقف للطائرات، وحظائر لأعمال الصيانة الخفيفة وتمتد على مساحة 66 ألف متر مربع.

مشيراً إلى أن معدل عدد ساعات العمل الفنية خلال العام الماضي بلغ نحو 1.6 مليون ساعة عمل، مقابل 1.5 مليون ساعة عمل في عام 2019 ما قبل الجائحة 2019، والذي بلغ المعدل خلال 1.5 مليون ساعة عمل، فيما بلغ المعدل في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021، نحو 1.36 مليون ساعة عمل.

وأوضح الزعابي أن جائحة كوفيد 19 أثرت بشكل واسع على شركات الطيران في العالم، في حين واصلت الاتحاد الهندسية تقديم خدماتها دون توقف لصيانة طائرات لشركات في مختلف أرجاء العالم، بدءاً من أستراليا وأوروبا وصولاً إلى أمريكا، كما قامت بصيانة وتجديد أسطول الاتحاد للطيران بالكامل.

وأشار إلى أن الشركة نفذت خلال فترة الجائحة برنامجاً ضخماً لتطوير وإعادة تجديد مقصورات الركاب لأسطول طائرات الاتحاد للطيران بالكامل، موضحاً أن الناقلة تستحوذ على 30% من عمليات الصيانة والخدمات، التي تقدمها الاتحاد الهندسية، فيما تغطي نسبة الـ 70% الباقية أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة لعملاء من شركات الطيران من مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الاتحاد الهندسية تعتبر ثالث أقدم شركة تقوم بتصميم وهندسة وتصنيع المنتجات داخل مقصورات الطائرات معتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن الشركة صنعت أكثر من 28 ألف قطعة في عام 2019، تشمل إنتاج الألواح العازلة بين المقصورات وأغطية الكراسي، وأطر نوافذ الطائرات والسجاد والمقاعد ومساند اليد.

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