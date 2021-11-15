2.57 مليار صافي أرباح «إعمار العقارية» في 9 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة إعمار العقارية تحقيقها نمواً كبيراً في مبيعات العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى 2021 والتي ارتفعت بنسبة تزيد على 236 % لتصل إلى 26.14 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وتمكّنت إعمار من تحقيق هذه النتائج بفضل أعمال تطوير المشاريع في الإمارات إضافة إلى عملياتها الدولية، ما يؤكد ثقة المستثمرين المستمرّة في علامة إعمار التجارية ونموّها المتسارع.

وبدعم من مبيعات العقارات القوية، سجلت إعمار العقارية إيرادات بقيمة 19.33 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2021، بزيادة قدرها 57 % عن الإيرادات البالغة 12.35 ملياراً خلال الفترة نفسها من 2020. وبلغ صافي الأرباح 2.57 مليار درهم بزيادة قدرها 25 % عن صافي الأرباح البالغ 2.05 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك إعمار الآن نسبة عالية من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز والتي تبلغ 46.92 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، ما يعكس قوّة المركز المالي لشركة إعمار وقدرتها على الحفاظ على الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين في المستقبل المنظور.

وتشير تقارير النمو الربع سنوي إلى أن صافي أرباح إعمار في الربع الثالث 2021 بلغ 1.01 مليار، بزيادة 184 % عن صافي الأرباح البالغ 359 مليوناً خلال الربع الثالث 2020.

وبلغت إيرادات الربع الثالث 2021 ما قيمته 6.83 مليارات درهم، بزيادة قدرها 65 % عن إيرادات الربع الثالث 2020 البالغة 4.13 مليارات درهم.

وقال متحدّث رسمي باسم شركة إعمار: مرونة سوق العقارات في دبي هي دليل على قوّة سوق الإمارات وأدائها الاقتصادي الثابت في 2021. ونحن في إعمار نلتزم بتسليم العقارات في مواعيدها وتوفير المشاريع التطويرية السكنية التي تعمل على تحسين حياة السكان والزوّار على حدّ سواء. وهذه النتائج ليست صدفة، بل هي نتيجة جهد جماعي والتزام مشترك بوضع معيار مرتفع يحتذي به الآخرون.

وقامت «إعمار» بتسليم أكثر من 79800 وحدة سكنيّة في مدينة دبي والأسواق العالمية، ولا يزال لديها أكثر من 25000 وحدة سكنيّة قيد التطوير في الإمارات و11000 وحدة سكنيّة في الأسواق العالميّة.

إعمار للتطوير

حققت شركة إعمار للتطوير مبيعات عقارية قوية من خلال تحويل الزخم الإيجابي لسوق العقارات في دبي بنجاح. وسجّلت إعمار للتطوير أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق بلغت 20,94 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أي ما يعادل 5 أضعاف مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي. وبدعم من الزخم المستمر في مبيعات العقارات، حققت الشركة صافي أرباح قدره 2.38 مليار درهم.

إعمار الدولية

واصلت عمليات إعمار الدولية تحسين نتائجها التشغيلية وسجّلت مبيعات عقارية بقيمة 5.15 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى 2021 مقارنة بمبلغ 3.43 مليارات في الفترة المقابلة من 2020، أي بزيادة قدرها 50 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يسلط الضوء على التعافي الإيجابي لسوق العقارات. وبلغت الإيرادات 2.99 مليار درهم، تمثل 15 % من إجمالي إيرادات إعمار، مدعومة بالعمليات الناجحة في مصر، والهند، وباكستان.

إعمار مولز

حققت شركة إعمار مولز، إيرادات بقيمة 3.19 مليارات درهم. وبلغ صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى 2021 بلغ 1.07 مليار درهم. وحافظت أصول إعمار مولز على مستويات إشغال قوية بلغت 91 %.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

سجّلت أعمال الضيافة والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بلغت 1.54 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى 2021، بزيادة قدرها 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة، بما في ذلك الفنادق الخاضعة لإدارتها، متوسط مستويات إشغال بنسبة 62 % خلال الأشهر التسعة الأولى 2021، وهو أعلى من المتوسط السائد في القطاع، على الرغم من التحديات القائمة والقيود المفروضة على السفر عالمياً.

وحقّقت أعمال إعمار التي تولد إيرادات مستمرة في قطاعات مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري معاً عائدات بلغت 4.73 مليارات درهم، أي ما يشكّل 24 % من مجمل إيرادات إعمار.

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