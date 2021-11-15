بالفيديو.. سوخوي تستعرض أحدث مقاتلات الجيل الخامس "تشيك ميت" في معرض دبي للطيران 2021

المصدر: دبي - بشار باغ

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استعرضت شركة سوخوي الروسية أمام العالم في معرض دبي للطيران 2021، نموذجاً أولياً لطائرتها المقاتلة من الجيل الخامس "تشيك ميت" وهو أول عرض عالمي للطائرة خارج روسيا.

و"تشيك ميت" مقاتلة خفيفة ذات محرك واحد من الجيل الخامس، تتضمن حلولا مبتكرة وتقنيات متقدمة من بينها الذكاء الاصطناعي.

تستمر فعاليات «معرض دبي للطيران» في دورته الـ 17 ضمن دبي ورلد سنترال حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

وتشهد نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران مشاركة 1200 عارض في الحدث و148 دولة يمثلها عارضون و371 عارضاً جديداً و9 فئات للعارضين وهناك 20 دولة تشارك بأجنحة، كما أن هناك 13 دولة تشارك لأول مرة. وتتواجد 160 طائرة للعرض، فضلاً عن وجود 80 شركة تتواجد بمنصات مختلفة.

ويشهد الحدث 4 عروض تجريبية لطائرات جديدة، كما يضم 9 مؤتمرات تضم 250 متحدثاً. وتم تخصيص منصة باسم «سكاي فيو» تتسع لـ 5000 شخص بحيث يمكنهم مشاهدة العروض الجوية مجاناً.

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