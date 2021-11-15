"محمد بن راشد للإسكان" تطلق نسخة استثنائية من معرض "ديكوبيلد 2021" 24 نوفمبر الجاري

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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اعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن موعد تنظيم معرض الديكور والتصميم ومواد البناء "ديكوبيلد 2021"، والذي سيكون خلال الفترة الممتدة من 24-27 نوفمبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بنسخة استثنائية تتيح لزوار الحدث فرصة الاطلاع على أحدث التصاميم والمنتجات وأكثرها ابتكارا، واستكشاف التوجهات الجديدة حول أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي.

وتتميز هذه النسخة بأنها ستجمع نخبة من مصممي الديكورات الداخلية والمهندسين المعماريين والمقاولين وشركات الأثاث والإضاءة وشركات خدمات البيوت الذكية، لعرض أفضل المنتجات والحلول لأصحاب المشاريع السكنية والتجارية والضيافة والمطورين العقاريين.

يأتي تنظيم معرض ديكوبيلد 2021 هذا العام استكمالاً لرؤية واستراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الساعية إلى تبني جميع المبادرات والفعاليات التي تسهم في مساعدة المواطنين للوصول إلى الراحة والاستقرار السكني وتوفر لهم متطلبات الحياة العصرية وتحقق رفاههم، تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبار محور الإسكان أولوية لضمان تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين".

تحرص المؤسسة هذا العام على إطلاق نسخة استثنائية من معرض ديكوبيلد من خلال إستقطاب نخبة كبيرة من الشركات الرائدة محليا وعالميا لاسيما التي تقدم حلولا مبتكرة ستسهل الطريق على المستفيد لاتخاذ قرارات بناء المسكن، وذلك بما يعزيز مكانة الحدث كوجهة مثالية للأفراد والشركات للتواصل وعقد الصفقات مع الموزعين والمصنعين لكل ما يخص عالم البناء والتصميم.

كما سيقدم المعرض فرص متنوعة للتعرف على أحدث الابتكارات والخدمات في مختلف المجالات التي يقدمها مستشارين ومتخصصين للمساعدة في اختيار ما يناسب جميع الإحتياجات والقدرات، بأفضل الطرق وأكثرها تطوراً.

سيقام المعرض برعاية مجموعة من الهيئات والجهات الحكومية وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان بالشارقة وجمعية المهندسين بالإمارات، ورعاية إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض وهم مجموعة شركات الكيدرا للتصميم الداخلي، و الأيوبي للتقنيات وكازا دي لوسو لتنفيذ أعمال الديكور والأعمال الخشبية.

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