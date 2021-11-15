الإمارات وجهة للاستثمار والتقاعد

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «إكسبريس» أن الإمارات تُعد واحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم للمستثمرين المُحتَمَلين ومن أكثرها قدرة على استقطابهم للعيش فيها بشكل دائم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير عن أفضل الوجهات للاستثمار بعد التقاعد، على مستوى العالم بصفة عامة، وللمتقاعدين البريطانيين بصفة خاصة أن الإمارات واحدة من الدول التي تتيح أفضل الفرص الاستثمارية للمستثمرين المُحتَمَلين. وأضافت إن الإمارات تحظى بجاذبية خاصة لدى البريطانيين، وبصفة أشد خصوصية لدى المتقاعدين منهم، بعد التعديلات التي أقرتها الإمارات في الفترة الأخيرة بشأن تأشيرات الإقامة لبعض الفئات من الأجانب، وأيضاً تأشيرات الإقامة التي أعلنت العام الماضي عن منحها للمتقاعدين من دول العالم.

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