«الإمارات الإسلامي» يستكمل إصدار صكوك

المصدر: دبي - البيان

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نجح «الإمارات الإِسلامي»، في استكمال صفقة إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهاداتٍ للصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.

وحصل الإصدار على تصنيف (A+) من وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني. وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن. وقد ساهم الإقبال القوي من قاعدة المستثمرين العالمية في رفع قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي، ما ساعد «الإمارات الإسلامي» على تقليص الفارق بين سعر العرض والطلب على الصكوك بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي، وبالتالي تحقيق معدل ربح 2.082٪ سنوياً. ويعكس هذا التسعير أقل فارق على الإطلاق يدفعه مصرف إماراتي منذ 2008 في إصدار للديون العامة المقوّمة بالدولار .

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