«المركزي» يطلق مؤشراً لمعاملات التمويل لليلة واحدة

المصدر: أبوظبي - وام

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يعتزم مصرف الإمارات المركزي إطلاق مؤشر جديد لمعاملات التمويل الفعلية لليلة واحدة المقومة بالدرهم من 7 ديسمبر المقبل، وذلك كجزءٍ من خطة تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم، ويحمل المؤشر اسم «دُنيا» «DONI»، وهو اختصار لـ «متوسط مؤشر الدرهم لليلة واحدة» باللغة الإنجليزية.

ويهدف المؤشر إلى تزويد متعاملي السوق بالبيانات ذات الصلة بالوضع الكلي والفعلي لسوق ما بين البنوك، وتحسين الشفافية في أنشطة أسواق النقد المحلية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن إطلاق مؤشر «دُنيا» يسهم في تسهيل تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم. ونحن على ثقة من أن نشر هذا المؤشر المرجعي الجديد سيوفر مزيداً من الشفافية لأسواق النقد بالدرهم، وسيساعد المصرف المركزي على ضمان توافق أسعار أسواق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس السائد.

ومؤشر «دُنيا» هو متوسط السعر المرجعي الفعلي للدرهم لليلة واحدة. ويتم احتساب المؤشر كمتوسط سعر سوق النقد المرجّح بالحجم لكل معاملات التمويل الفعلية المضمونة وغير المضمونة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم أو أكثر، والتي تتم بين البنوك العاملة في الدولة من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال. وسوف يتم نشر المؤشر على الموقع الرسمي للمصرف المركزي بالإضافة إلى منصات بلومبرغ (Bloomberg Index Ticker «DONIA») ورفينيتيف أيكون (Refinitiv Instrument Code «DONIA»)، في تمام الساعة 09:30 صباحاً لكل يوم عمل رسمي في الدولة. تم إنشاء المؤشر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع مؤشرات مرجعية مماثلة يتم نشرها في دول متقدمة أخرى.

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