«عرب بلاست 2021» ينطلق في دبي اليوم بمشاركات من 30 دولة

المصدر: دبي - وام

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تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «عرب بلاست 2021»، أكبر معرض للبلاستيك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة عمالقة الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والغربية.

ويشارك في الحدث - الذي يقام على مدى 4 أيام - أكثر من 200 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات، من 30 دولة، منها سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والنمسا وتركيا والسعودية، في دورة هذا العام للمعرض، مع توقعات أن يستقطب المعرض أكثر من 7 آلاف زائر.

ومن اللافت زيادة حجم الشركات المحلية، إذ تفوق 40 شركة، من أبرزها شركة بروج وأسترا بوليمرز، بجانب مشاركة كبرى الشركات السعودية المتخصصة في قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات في المعرض، مثل شركة تصنيع الرائدة، وشركة أو كيو العُمانية.

وقال نضال محمد مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات المنظمة للمعرض، إن الحدث يكتسب أهمية كبيرة، لاعتباره أول معرض ينظم بالمنطقة العربية في دبي، خاصة بعد مرحلة التعافي من جائحة «كورونا». ويتوقع الخبراء أن يشهد قطاع البتروكيماويات، نمواً كبيراً خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصة مع دخول حوالي 1158 مصنعاً حيز التشغيل، خلال الأعوام التسعة القادمة، في قارة آسيا والشرق الأوسط.

وأشاد رشيد مبيض مدير المعرض عرب بلاست، بالجهود الحثيثة التي اتخذتها حكومة الإمارات، لضمان بيئة آمنة ومستدامة، بعد الجائحة، مشيرا إلى أن المعرض سيستقطب أكثر من 200 عارض من 30 دولة، يشارك 4 منهم لأول مرة في الإمارات.

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