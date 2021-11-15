اتفاقية لتعزيز التعاون بين مركز دبي المالي العالمي وجيرسي فاينانس

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت جيرسي فاينانس، اتفاقية مع سلطة مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمهد الطريق للتعاون الوثيق خلال السنوات القادمة. وتحدد مذكرة التفاهم، إطار عمل لتعاون أكبر يهدف إلى دعم تطور جيرسي، ومركز دبي المالي العالمي، كمركزين ماليين دوليين، وتتضمن التزاماً بالعمل معاً في الفعاليات الرقمية، والفعاليات التي تقام بحضور شخصي، وبتنمية المواهب، وتبادل الأفكار والمعلومات، لتعزيز نمو المركزين.

وتمّ توقيع الاتفاقية في مكاتب سلطة مركز دبي المالي العالمي، بعد الفعالية الرائدة لجيرسي فاينانس، التي أقيمت في دبي مؤخراً، تحت عنوان: «جيرسي ودول مجلس التعاون الخليجي: شراكة دائمة في الخليج». حضر التوقيع من بين ممثلي مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، كما حضره جو موينيهان، الرئيس التنفيذي لجيرسي فاينانس، وآن كيليس مدير منطقة مجلس التعاون الخليجي في جيرسي فاينانس، وفيصل بهانا مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في جيرسي فاينانس.

وتربط جيرسي علاقة طويلة بالإمارات عموماً ودبي، حيث تصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 15 لتوقيع لجنة جيرسي للخدمات المالية، أول اتفاقية لها مع سلطة دبي للخدمات المالية. وأنشأت جيرسي عام 2011، أول مكتب لها في الإمارات، ووقّعت اتفاقية أخرى مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما أصبحت جيرسي عام 2018، أول مركز مالي دولي، يفتح مكتباً في مركز دبي المالي العالمي.

وقال عارف أميري: تواصل علاقتنا مع جيرسي نموّها، وتعدّ الشراكة خير دليل على التزامنا المشترك، بتعزيز مستقبل التمويل والابتكار. وفيما ننطلق في مسيرة جديدة من النمو والتطور، نبقى ملتزمين بالتعاون مع جيرسي، لتوفير بيئة يمكن أن تزدهر فيها الأعمال، وتؤدي إلى تحقيق النجاح. وهذه الاتفاقية تحدد إطاراً شاملاً لتسهيل طرق العمل الجديدة، من أجل ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي وجيرسي، كمركزين دوليين للأعمال والابتكار.

مركز

قال جو موينيهان، الرئيس التنفيذي لجيرسي فاينانس: «تتمتع جيرسي بعلاقة متينة مع الإمارات، ويعدّ مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي، مركزنا الأساسي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وما شراكتنا اللافتة مع مركز دبي المالي العالمي، إلا ثمرة التزام حقيقي، وعمل دؤوب من الجانبين، مستمر منذ عقد. وهذه العلاقة مفيدة للطرفين».

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