«اقتصادية أبوظبي» تضيف 11 نشاطاً لرخصة المهن الحرة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إضافة 11 نشاطاً تجارياً جديداً، إلى أنشطة رخصة المهن الحرة Freelance، التي تجيز للأفراد الطبيعيين المواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات، طلب الحصول عليها، ليكون بذلك إجمالي عدد الأنشطة المدرجة تحت هذه الرخصة، 62 نشاطاً تجارياً، يمكن مزاولة جميعها من مقر الإقامة، أو أي مقر آخر، يتم التصريح به، بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.

وشملت الأنشطة الجديدة التي أضافتها الدائرة «تنظيم السجلات والدفاتر المحاسبية، وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق، واستشارات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية، واستشارات في المجالات الضريبية، والشبكات الإلكترونية والأمن الإلكتروني، والابتكار والذكاء الاصطناعي، وخدمات شبكات تقنية المعلومات، وتصميم وبرمجة الرقائق الإلكترونية، وتصميم نظم قواعد البيانات، وخدمات إدارة المخاطر الإلكترونية».

وأكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أهمية رخصة المهن الحرة في تفعيل دور المواطنين وغير المواطنين، لتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، لما من شأنه أن يحفز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، من خلال خلق فرص عمل حرة، وفق تخصصات فنية محددة، تتوفر عند شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في الدولة.

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