مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي الجديد يعقد اجتماعه الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي الجديد، اجتماعه الأول، برئاسة أحمد جاسم الزعابي، وذلك تزامناً مع الذكرى السادسة لتأسيس السوق، وبما يعكس رؤيته المستقبلية في ترسيخ مكانته كواحد من المراكز المالية الرائدة عالمياً.

أكد المجلس، خلال الاجتماع، مواصلة مسيرة النمو، وتعزيز القطاع المالي، واستقطاب الشركات والاستثمارات من أنحاء العالم، مع توفير بيئة أعمال حيوية معززة بالابتكار والنمو، وإطار تنظيمي راسخ.

وقال أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس الإدارة، إن الرؤى المستقبلية لسوق أبوظبي العالمي، تتماشى مع مبادئ الخمسين، التي تحدد توجهات الدولة للخمسين سنة المقبلة، مشدداً على مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء بيئة شاملة ومتقدمة، تمكن من نمو وتطوير المؤسسات المحلية والدولية في المنطقة، وسائر أنحاء العالم.

حضر الاجتماع، الأعضاء محمد علي الشرفاء نائب الرئيس، وهشام خالد ملك، وضاعن محمد الهاملي، وخالد عبد الله القبيسي، ومنصور محمد الملا، وكاي إيريك ريلاندر.

تجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي، منذ انطلاقه في عام 2015، رسخ مكانته على خارطة محاور الأعمال الدولية، ليكون واحداً من المراكز المالية الرائدة عالمياً، وخلال هذه الفترة، ظل يحقق قفزات نوعية أقوى يوماً بعد يوم، حتى يومنا هذا.

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